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Türkiye ile Rusya'dan ortak devriye! Türk askeri zırhlı araçlara taşlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 14:10 | Son Güncelleme

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Türkiye ile Rusya'nın üçüncü ortak kara devriyesi sırasında bir grup, Türk askerlerinin zırhlı araçlarını taşladı.

Türk askerleri ve Rus askeri polisleri, bugün Şırnak'ın İdil ile Silopi ilçeleri arasındaki Alakamış bölgesinde, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında üçüncü ortak kara devriyesine başladı.

ZIRHLI ARAÇLARI TAŞLADILAR

Haseke'ye bağlı Kahteniye ilçesinin Deyrunağa bölgesinde, devriye faaliyeti sırasında bir grup, Türk askerinin taşındığı zırhlı araçları taşladı.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Türk güvenlik güçlerinin, saldırganlara müdahale etmediği ve devriye faaliyetini sürdürdüğü anlar yer aldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Türk askeri taşlı saldırı Haseke

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