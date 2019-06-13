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Türkiye ile Rusya İdlib'te ateşkesi sağladı

13.06.2019 08:49 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib vilayetinde hükümet güçleri ve muhalifler arasında arasında tam kapsamlı bir ateşkesin Türkiye ve Rusya arabuluculuğunda sağlandığı bildirildi.

Türkiye ile Rusya İdlib'te ateşkesi sağladı

Suriye'nin İdlib bölgesinde, geçtiğimiz haftalarda yeniden şiddetlenen çatışmaları sonlandırmak için Türkiye ile Rusya‘nın arabuluculuğunda ateşkes sağlandığı bildirildi. Rus haber ajanslarının, Rus ordu kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre ateşkes İdlib'deki çatışmasızlık bölgesini kapsıyor. Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte şiddet olaylarının seviyesinde dün önemli oranda düşüş kaydedildiği belirtilirken, ateşkes süresi hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Geçtiğimiz Nisan ayından itibaren Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı rejim güçleri ile İdlib bölgesini kontrolü altında tutan radikal İslamcı muhalif gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle on binlerce insan, hava saldırılarından korunmak için Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçmış durumda.

Türkiye ve Rusya’nın rolü

Bölgede kurtarma çalışmaları yapan örgütlerin verdiği bilgiye göre son olaak geçtiğimiz Pazartesi günü bölgeye yönelik Rusya destekli hava saldırılarında çoğu sivil en az 25 kişi hayatını kaybetti. İdlib ve çevresinde on binlerce muhalif milisin bulunduğu tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, İdlib'de bir an önce ateşkes sağlanması gerektiğini ifade etmiş, Moskova ise İdlib'te muhaliflerin sivillere ve Rus hedeflerine yönelik saldırılarının sonlandırılması konusunda sorumluluğun Ankara'da olduğunu belirtmişti.

Reuters / SSB, ET

©Deutsche Welle Türkçe

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