HABER

Türkiye ile Rusya S-57 savaş jetini görüşüyor

28.08.2019 13:39 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ziyaretinde incelediği Sukhoi Su-57 adlı savaş uçağıyla ilgili Ankara ve Moskova arasında görüşmeler yürütüldüğü öne sürülüyor.

Türkiye ile Rusya S-57 savaş jetini görüşüyor

Rus resmi haber ajansı RIA'nın bir Rus yetkilinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, iki ülke ABD'nin F-35 savaş jetine muadil olabilecek Su-57'nin teslimatına ilişkin görüşmeler yürütüyor.

RIA, Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitry Şugayev'in, Türk yetkililerle S-400 hava savunma sistemi ve Su-35 ya da Su-57 savaş jetinin teslimatına dair görüştüklerini söylediğini bildirdi. Shugaev'in, "Büyük bir ilgi var ancak henüz bir satış sözleşmesi üzerine konuşmak için erken" dediğine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başında Moskova ziyaretinde Rusya lideri Putin ile Havacılık ve Uzay Fuarı açılışına katılmış ve Su-57'yi incelemişti.

ABD ile F-35 krizi

Su-57 savaş jeti ABD'nin F-35 savaş jetine alternatif oluşturuyor. Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için ABD, Türk hükümetini F-35 programından çıkarma kararı alarak Türkiye'ye F-35 satmayacağını açıklamıştı. ABD, NATO üyesi Türkiye'nin savaş jetlerini NATO sistemine uygun olmayan S-400'lerle birlikte kullanmasına itiraz ediyor.

Bu kapsamda Ağustos ayı başında ABD Senatosu, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının durdurulmasına imkân tanıyan yasa tasarısını onaylamıştı. F-35 programı nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması da ihtimal dahilinde.

ABD'de yasalarına göre Başkan Donald Trump'ın "Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası"na (CAATSA) göre Ankara'ya yaptırım uygulama imkanı bulunuyor. Trump'ın kısa süre önce Türkiye'ye yaptırım kararı almayı düşünmediğini belirtirken ABD Temsilciler Meclisi Başkan'a yaptırım uygulama çağrısı yapıyor.

Reuters,dpa,GA/HS

©Deutsche Welle Türkçe

Sıcak bölgeden ilk fotoğraflar geliyor! Kıran-2 başladıSıcak bölgeden ilk fotoğraflar geliyor! Kıran-2 başladı
Gazetecilerden aşırı sağa karşı korunma talebiGazetecilerden aşırı sağa karşı korunma talebi
Johnson parlamentoyu tatile çıkarıyorJohnson parlamentoyu tatile çıkarıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Brexit: İngiltere'de hükümet Partlamento'yu askıya almaya çalışıyor, muhalefet 'darbeyi durdurun' çağrısı yapıyor

İngiltere'de hükümet Partlamento'yu askıya almaya çalışıyor

Korkunç tecavüz! İşkence evinde yaşadıklarını anlattı

İşkence, tecavüz, darp! Kabusu 6 ay sürdü

Rusya: Türkiye'yle Su-35 ve Su-57 jetlerinin teslimatını görüşüyoruz

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Meksika'da bar yangını: 23 kişi öldü

Ülke şokta! Bar yangını 23 can aldı

Bağımlılık yapan ağrı kesici skandalında yeni perde!

Bağımlılık yapan ağrı kesici skandalında yeni perde!

Erdoğan'ın incelediği beşinci nesil savaş uçağı hakkında bilinenler

Erdoğan'ın incelediği beşinci nesil savaş uçağı hakkında bilinenler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.