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Türkiye ile Rusya'dan üçüncü ortak kara devriyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 10:46 | Son Güncelleme

'BARIŞ Pınarı Harekatı' kapsamında teröristlerden arındırılması hedeflenen Fırat'ın doğusundaki Suriye topraklarında, Türkiye ile Rusya arasında üçüncü ortak kara devriyesi, başladı.

Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA- Ahmet AKKUŞ/ İDİL (Şırnak), (DHA) - 'BARIŞ Pınarı Harekatı' kapsamında teröristlerden arındırılması hedeflenen Fırat'ın doğusundaki Suriye topraklarında, Türkiye ile Rusya arasında üçüncü ortak kara devriyesi, başladı. Devriye görevi, Şırnak'ın İdil ile Silopi ilçeleri arasındaki 75 kilometrelik hatta yapılıyor.
Türkiye'nin güneyindeki Suriye'nin sınır hattında, terör örgütü PKK/YPG tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunun engellenerek, sınır güvenliğinin sağlanması ve yerinden edilmiş sivillerin geri dönüşünün desteklenmesi amacıyla 9 Ekim'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından 'Barış Pınarı Harekatı' başlatıldı. Havadan ve karadan yürütülen harekat kapsamında ilerleyen TSK ve SMO askerleri, kısa sürede Tel Abyad ve Resulayn kentleri ile kırsalındaki yerleşim alanlarını teröristlerden temizledi. Bölgenin güvenli hale getirilmesi amacıyla ABD ile yapılan görüşmeler kapsamında teröristlerin çıkması için 120 saatlik süre tanındı. Bu süre sonunda teröristlerin çekilmemesi ve sınırdaki kentlere yönelik saldırıların devam etmesi üzerine 22 Ekim'de Rusya'nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi. Yapılan toplantı sonunda varılan 13 maddelik mutabakat sonrası teröristlerin çekilmesi için bu kez 150 saatlik süre tanındı. Bu sürenin sona ermesinin ardından 1 Kasım'da Türk askerleri ile Rus askeri polisleri, Soçi mutabakatı kapsamında, Suriye'nin Derbesiye bölgesinde ilk ortak kara devriyesini gerçekleştirdi. 70 kilometrelik hatta, Türkiye ile Rusya'nın 4'er zırhlı aracıyla gerçekleştirilen ilk ortak kara devriyesi, başarıyla tamamlandı. Soçi mutabakatı kapsamında teröristlerin çekilmesinin tamamlandığı belirtilen Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arab bölgesinde, ikinci ortak kara devriyesi ise 5 Kasım'da gerçekleştirildi. Suruç'un Mertismail köyü karşısında bulunan Suriye'nin Ayn el Arab kırsalındaki sınır hattında bir araya gelen Türk askerleri ile Rus askeri polisleri, zırhlı araçlarla Ayn el Arab'dan doğudaki Tel Abyad'a doğru gidiş- geliş 72 kilometrelik hatta, yaklaşık 4 saat süren ikinci ortak devriyesini gerçekleştirdi.
ÜÇÜNCÜ ORTAK DEVRİYE
Türk askerleri ve Rus askeri polisleri, bugün de Şırnak'ın İdil ile Silopi ilçeleri arasındaki Alakamış bölgesinde bir araya geldi. Haseke'ye bağlı Kahteniye ilçesinin Deyrunağa bölgesinde görüşen iki ülke güvenlik güçleri, üçüncü ortak kara devriyesine başladı. Türk askerleri ve Rus askeri polisleri, Kahtaniye ile Malikiye ilçeleri arasındaki 75 kilometrelik alanda, 6 saat sürmesi beklenen üçüncü ortak kara devrisini gerçekleştirecek.

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