HABER

Türkiye ile Rusya'dan üçüncü ortak kara devriyesi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 14:36 | Son Güncelleme

ORTAK KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDI Türk ve Rus askerlerinin saat 10.00'da başlattıkları üçüncü ortak kara devriyesi sona erdi.

ORTAK KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDI
Türk ve Rus askerlerinin saat 10.00'da başlattıkları üçüncü ortak kara devriyesi sona erdi. İki ülke askerleri, devriyenin başladığı bölgeye yaklaşık 4 saat sonra dönerek devriyeyi tamamladı.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen 3'üncü ortak kara devriyesinin tamamlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki 3'üncü kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Kamışlı ile Derik arasındaki bölgede icra edilen 3'üncü kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları, 10 kilometre derinlikte 88 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı."

FOTOĞRAFLI

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Afganistan’da İmamı Rabbani Hazretleri Külliyesi hizmete girdiAfganistan’da İmamı Rabbani Hazretleri Külliyesi hizmete girdi
Bir günlüğüne idareci oldularBir günlüğüne idareci oldular
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Süper mini şortu eleştirilince...

Süper mini şortu eleştirilince...

Twitter'dan açıkladı! 'Ben de otistiğim'

Twitter'dan açıkladı! 'Ben de otistiğim'

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Süleyman Soylu'dan 'Murat Karayılan' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Murat Karayılan' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması

Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması

Adıyaman'da ağaca asılı erkek cesedi bulundu

Adıyaman'da ağaca asılı erkek cesedi bulundu

Türkiye ile Rusya'dan ortak devriye! Türk askeri zırhlı araçlara taşlı saldırı

Türk askerine taşlı saldırı

Bartın'da korkunç olay! Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitmişti, ölüme atladı

Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitmişti, ölüme atladı

Ege Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem

Ege'de deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.