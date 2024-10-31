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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya İsrail mesajı: Vicdan sahibi ülkeleri baskı yapmaya davet ediyoruz

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
31.10.2024 17:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile ortak basın toplantısı düzenledi. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "4 anlaşmaya imza attık. Ticaret 500 milyon dolara yaklaştı. İlk hedefimiz 1 milyar dolar. Türk şirketlerinin yatırımlarının değeri 3 milyar doları buldu" dedi. Senegal'in Filistin olayı için bakışını takdir eden Erdoğan, "Vicdan sahibi ülkeleri daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya İsrail mesajı: Vicdan sahibi ülkeleri baskı yapmaya davet ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasında 4 anlaşma imzalanırken, Erdoğan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Ülkemize bu ilk resmi ziyareti dolayısıyla kendisine ve heyetine hoş geldiniz diyorum. Mart ayındaki seçimlerde elde ettiği zaferden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Senegal Batı Afrika'da en sıkı münasebetimiz olan ülkelerin başında geliyor. İlişkilerimizi stratejik ortaklığa çıkaran protokolü imzaladık.

"TİCARET 500 MİLYON DOLARA YAKLAŞTI"

4 anlaşmaya imza attık. Ticaret 500 milyon dolara yaklaştı. İlk hedefimiz 1 milyar dolar. Türk şirketlerinin yatırımlarının değeri 3 milyar doları buldu. İstanbul'da yarın Türkiye Senegal iş forumu düzenlenecek. Bu toplantılarla ekonomik münasebetlerimizin gerçek potansiyelini ortaya çıkaracak. Senegal 2050 programı da gündeme geldi. Tecrübelerimizi dostlarımızla paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade ettim.

Güvenlik savunma sanayi ve FETÖ konusunda terörle mücadelede atılacak adımları değerlendirdik. Destekleri için teşekkür ediyorum.

"VİCDAN SAHİBİ ÜLKELERİ DAHA FAZLA BASKI YAPMAYA DAVET EDİYORUZ"

Sahel bölgesi ve Filistin'deki gelişmeleri de gündeme aldık. İsrail'in soykırımı karşısında Senegal ile Türkiye'nin atabileceği adımları konuştuk. Senegal'in Filistin meselesinde iki devletli çözümü ele alan tutumunu kıymetli buluyorum. Filistin ve Lübnan halkının yanında olmayı insani vazifemiz olarak görüyoruz. Zulmün ne olduğunu iyi bilen kardeşlerimizin İsrail'in soykırım politikasına karşı duruşunu takdirle karşılıyoruz. Vicdan sahibi ülkeleri daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz"

Senegal Cumhurbaşkanı Faye ise açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın cumhurbaşkanı öncelikle bize gösterdiğiniz sıcak, misafirperver ağırlama için teşekkür ediyorum. Sizlerle samimi ilişkilerimizi güçlendirme fırsatını verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Savunma alanında, tarım faaliyetlerinde, sağlık, turizm ve ticari sektörde ilişkilerimizin zengin yelpazede olduğunu ifade edebilirim. Son derece başarılı Türk firmalarının inşaatları vesilesi ile başarıya ulaştık. Ortaklığımızı başka sektörlere de genişletme arzusundayız. Özel sektör temsilcilerini malzeme, hizmet tedariki dışında ortak girişimlerin güçlendirilmesinde onları destekliyorum. 2050 ulusal dönüşümümüzü ele aldık.

"GAZZE'DE DERHAL ATEŞKES İLAN EDİLMELİ"

İkili ilişkiler dışında uluslararası konulardan da bahsettik. Özellikle Filistin halkının yaşadığı trajedilerdir. BM Genel Sekreteri'nin barış, güvenlik sağlama görevini destekliyoruz. Sahel bölgesinde daha fazla görev sağlanmalı. Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmeli"

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Senegal Recep Tayyip Erdoğan
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