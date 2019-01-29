Türkiye ile Sırbistan arasında eğitimde iş birliği

BELGRAD (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, Sırbistan'da eğitim alanındaki iş birliği olanaklarını değerlendirdiklerini ve bir yol haritası belirlediklerini söyledi.

Dalkıran, başkent Belgrad'daki temasları kapsamında Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Aleksandar Pajic ile görüştü.

Görüşmenin ardından AA muhabirine açıklama yapan Dalkıran, bakanlık olarak birçok ülkeyle eğitim alanında iş birliğini geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, bu iş birliğinin önemli ayaklarından birinin de Sırbistan olduğunu kaydetti.

Dalkıran, iki gün boyunca Sırbistan'da eğitim alanındaki iş birliği olanaklarını değerlendirdiklerini ve bir yol haritası belirlediklerini kaydederek, gerçekleştirdikleri toplantılardan çıkan tutanakların da karşılıklı olarak imzalandığını ifade etti.

Son yıllarda Türkiye ile Sırbistan arasında eğitim, kültür, ticaret ve turizm gibi birçok alanda iş birliği çalışmaları olduğuna işaret eden Dalkıran, karşılıklı olarak genç nesillerin birbirlerini tanımaları amacıyla çalışmalar yapacaklarını aktardı.