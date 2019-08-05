EDİRNE (AA) - Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde olduğunu söyledi.

Sırbistan'ın Edirne Fahri Konsolosluğu düzenlenen resmi törenle açıldı.

Dacic, törende yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkilerin sıcak ve samimi şekilde sürdüğünü, bunun kanıtının da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'a yaptığı ve yapmayı planladığı ziyaretler olduğunu belirtti.

İkili ilişkilere önem verdiklerini ifade eden Dacic, "Gerek siyasi gerekse ekonomik alanda, diplomatik ve konsolosluk çalışmaları anlamında önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu güzel ilişkiler önem arz ediyor. Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkiler en üst düzeyde." diye konuştu.

Türkiye ile Sırbistan'ın iki dost ülke olduğunu dile getiren Dacic, sözlerine şöyle devam etti:

"Tarih boyunca bazı çatışmalar ve savaşlar oldu ama bunların hepsini artık geride bıraktık. Bundan sonra geleceğe doğru bakışımız barış içinde, iş birliğiyle olacak. Siyasal, ekonomik, kültürel, turizm ve spor anlamında iş birliği yaparak geleceğe dönük şekilde bakacağız. Biz komşuyuz. Sırp dilinde kullandığımız binlerce Türkçe kelime var. İzmir ve Antalya'da fahri konsolosluklarımız mevcut. Bursa'da da açmak için çalışma yapıyoruz.