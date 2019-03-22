Türkiye ile Somali arasında protokol imzalandı

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Isse Awad, "Türkiye ile Somali arasında diplomatik temsilcilikler için arsa takasına ilişkin protokol" imzaladı.

Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı için Türkiye'de bulunan Awad ile görüştü.

Görüşmenin ardından, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında diplomatik temsilcilikler için arsa takasına ilişkin protokol imzalandı.

