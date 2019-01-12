"Türkiye ile Suriye'den çekilmenin uygulama aşamalarını görüşüyoruz"

Bakan Pompeo, "ABD terörle mücadele konusunda Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve hatta Mısır'ı aynı seviyede görüyor. Hedefimiz sadece Orta Doğu'da değil bütün bölgede terör tehdidini azaltmak." ifadelerini kullandı.

İran konusuna da değinen Pompeo, Tahran'a daha büyük yaptırımlar uygulamak için çalıştıklarını aktardı.

Çekilmenin terör örgütleri tehdidinin bertaraf edilmesi ve güvenliğin sağlanmasıyla eş zamanlı gerçekleşeceğine değinen Pompeo, "Terör örgütlerine siyasi ve maddi baskılar uyguladık. DEAŞ ile mücadelemize Asya ve Kuzey Afrika'da devam edeceğiz." dedi.

- İsrail-Filistin sorunu

Ülkesinin Orta Doğu'nun güven ve istikrarına önem verdiğini vurgulayan Pompeo, İsrail-Filistin sorununun çözümü, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıların giderilmesi konularını önemsediklerini belirtti.

Rus yönetiminin yapmayı planladığı Uluslararası Barış ve Filistin'de Uzlaşı Konferansı'na ABD'nin katılıp katılmayacağı ile ilgili soruya karşılık Pompeo, "ABD barış ve istikrara çağrı yapılan her yerde olur." yanıtını verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geçen ay yaptığı açıklamada, Filistin ve İsrailli yetkililer arasında ön şartsız görüşme için ülkesinin uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapabileceğini ifade etmişti.

- Pompeo'nun Orta Doğu turu

Mike Pompeo, Orta Doğu turuna salı günü Ürdün'le başladı, ardından Irak'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Birkaç saat süren Irak ziyaretinde Pompeo, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü, daha sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) geçti.