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"Türkiye ile Suriye'den çekilmenin uygulama aşamalarını görüşüyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 05:03 | Son Güncelleme

Mısır devlet televizyonuna verdiği mülakatta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptıklarını açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ile Suriye'den çekilme işleminin uygulaması konusundaki detaylar üzerinde anlaşacaklarını ifade etti - Pompeo: - "Terör örgütlerine siyasi ve maddi baskılar uyguladık. DEAŞ ile mücadelemize Asya ve Kuzey Afrika'da devam edeceğiz"

KAHİRE (AA) - Orta Doğu turu kapsamında Mısır'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ile Suriye'den çekilme işleminin uygulama aşamalarını görüştüklerini söyledi.

Pompeo ziyaretinin son gününde Mısır devlet televizyonuna mülakat verdi.

Arapça tercümesi yayımlanan mülakatta Pompeo, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile geçen perşembe günü telefonda görüştüklerini bildirdi.

Pompeo, Türkiye ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının uygulanması konusundaki detaylar üzerinde anlaşacaklarını kaydetti.

Çekilmenin terör örgütleri tehdidinin bertaraf edilmesi ve güvenliğin sağlanmasıyla eş zamanlı gerçekleşeceğine değinen Pompeo, "Terör örgütlerine siyasi ve maddi baskılar uyguladık. DEAŞ ile mücadelemize Asya ve Kuzey Afrika'da devam edeceğiz." dedi.

İran konusuna da değinen Pompeo, Tahran'a daha büyük yaptırımlar uygulamak için çalıştıklarını aktardı.

Bakan Pompeo, "ABD terörle mücadele konusunda Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve hatta Mısır'ı aynı seviyede görüyor. Hedefimiz sadece Orta Doğu'da değil bütün bölgede terör tehdidini azaltmak." ifadelerini kullandı.

- İsrail-Filistin sorunu

Ülkesinin Orta Doğu'nun güven ve istikrarına önem verdiğini vurgulayan Pompeo, İsrail-Filistin sorununun çözümü, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıların giderilmesi konularını önemsediklerini belirtti.

Rus yönetiminin yapmayı planladığı Uluslararası Barış ve Filistin'de Uzlaşı Konferansı'na ABD'nin katılıp katılmayacağı ile ilgili soruya karşılık Pompeo, "ABD barış ve istikrara çağrı yapılan her yerde olur." yanıtını verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geçen ay yaptığı açıklamada, Filistin ve İsrailli yetkililer arasında ön şartsız görüşme için ülkesinin uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapabileceğini ifade etmişti.

- Pompeo'nun Orta Doğu turu

Mike Pompeo, Orta Doğu turuna salı günü Ürdün'le başladı, ardından Irak'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Birkaç saat süren Irak ziyaretinde Pompeo, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü, daha sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) geçti.

Mısır'a çarşamba akşamı gelen ABD Dışişleri Bakanı, perşembe günü Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile bir araya geldi, ayrıca başkent Kahire'deki Amerikan üniversitesinde konuşma yaptı. Mısır devlet televizyonuna bir mülakat veren Pompeo, cuma akşamı BAE'ye gitti.

Göreve geldiğinden bu yana ikinci Orta Doğu turuna çıkan Pompeo'nun Ürdün, Irak, Mısır, Bahreyn ve BAE'den sonra Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'i ziyaret etmesi bekleniyor.

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