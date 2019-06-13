"Türkiye ile Suriye'ye ilişkin ortak vizyonu paylaşıyoruz"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Türkiye ile Suriye'ye ilişkin ortak bir vizyonu paylaşıyoruz." dedi. Le Drian ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Dışişleri Bakanlığındaki ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Le Drian, konuşmasına nazik daveti ve misafirperverliği için Çavuşoğlu'na teşekkür ederek başladı. Türkiye'ye Dışişleri Bakanı olarak en son Eylül 2017'de ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Le Drian, onun öncesinde de Savunma Bakanı olarak birkaç kez Türkiye'ye geldiğini söyledi. Fransa ile Türkiye arasındaki iletişimin çok önemli olduğuna işaret eden Le Drian, "Bu iletişimin cumhurbaşkanları ve bakanlar seviyesinde olmak üzere hep düzenli olduğunu görüyorum. Bunun yanı sıra bizim iletişimimizi devam ettirmemiz, ikili anlamda da son derece önemli. İdareciler arasındaki temasların benzer şekilde düzenli devam etmesi iletişimin kalitesini göstermektedir." diye konuştu. Bakan Le Drian, iki ülkenin güçlü ilişkisi olduğunu vurgulayarak, bu ilişki sayesinde tesis edilen güven duygusuyla görüş ayrılığı içinde olunan konuların dahi saydam şekilde ifade edildiğinin altını çizdi.

Türkiye ile Fransa arasında bazı konularda görüş ayrılığı bulunduğunu belirten Le Drian, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Paris'e geldiğinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kendilerine açık, şeffaf, saydam ve yapıcı iletişimle ilerleme imkanımız olduğunu ifade etmişti. İhtilaf ve görüş ayrılığı olan konuları bile ele alma imkanımız diğer alanlarda daha hızlı ilerleme imkanı sunuyor. Bazı konularda da öncelikli şekilde çalışma imkanına sahip oluyoruz." - "Biz, birlikte terörle mücadele ediyoruz" Bakan Le Drian, Türkiye ile Fransa arasındaki Ortak Çalışma Komite Toplantısı'nın bir sonraki buluşma tarihinin sonbaharda yapılacağını söyleyerek, bunun da verimli bir çalışma imkanı sunacağını kaydetti. Fransa'nın Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı konusunda Bakan Çavuşoğlu'nun sözlerini memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Le Drian, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz, birlikte terörle de mücadele ediyoruz ve DEAŞ'la mücadele konusundaki iş birliğimiz, ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusunda hem Türkiye hem de Fransa'yı olumlu şekilde etkiledi. Diğer tarafta PKK ile mücadele konusu da Türkiye için öncelikli konulardan birisi. Biz gerekli olan her şeyi yapmaya hazırız. Birlikte yine Suriye dosyasını da ele aldık. Bizim paylaşmış olduğumuz öncelik, İdlib'deki sükuneti ve huzuru yeniden sağlayarak yeni bir insani ve güvenlik krizinin önüne geçebilmek.

Sürekli olarak Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki sivillere karşı acımasız saldırılarına son vermesi için çağrılarımıza devam ediyoruz. Son zamanlarda da bu saldırıların benzerlerini gördük. Türkiye ile Suriye'ye ilişkin ortak bir vizyonu paylaşıyoruz. İstikrarlı, demokratik ve kapsayıcı bir Suriye ve Suriyeli bir Suriye vizyonu paylaşıyoruz fakat Suriye’nin kuzeydoğusu ile ilgili bir görüş ayrılığımız var. DEAŞ’ın yeniden ayaklanmasının önüne geçmemiz gerekiyordu. Bizim açımızdan yerel yönetimin dahili şekilde oluşmasını temin etmek durumundayız. Bu kapsayıcı yerel yönetimi desteklemek, rejimden etkilenmemek ve Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarına cevap verebilmemiz gerekir." - "İran ve Libya konularını ele alma imkanımız olacak" Le Drian, uluslararası camia ve AB'nin de desteğiyle Türkiye'nin Suriyeliler konusunda büyük çaba sarf etmiş olduğunu ve buna devam ettiğini belirterek, Tükiye'nin yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteciyi ülkesinde ağırladığını ifade etti. Türkiye'nin Suriyeliler konusundaki çabalarını takdirle karşıladıklarını söyleyen Le Drian, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki girişimlerini destekliyoruz." dedi.