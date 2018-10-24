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"Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bir çatlak olmayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 19:01 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman: "Suudi Arabistan ve Türkiye arasında çatlak oluşturmak isteyenler var. Kral Selman bin Abdulaziz, ben ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu sürece bunu asla başaramayacaklar"

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, "Suudi Arabistan ve Türkiye arasında çatlak oluşturmak isteyenlerin olduğunu ancak bunu başaramayacaklarını" söyledi.

Veliaht Prens, başkent Riyad'da dün başlayan "Çöldeki Davos" ismi verilen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"nın ikinci gününde katıldığı oturumda, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaşıkçı cinayetini çözme konusunda Türkiye ile iş birliği yaptıklarını ifade eden Bin Selman, "Bu acı olay üzerinden Suudi Arabistan ve Türkiye arasında çatlak oluşturmak isteyenler var. Onlara buradan şu mesajı göndermek istiyorum: Suudi Arabistan'da ismi Selman bin Abdulaziz olan bir kral, ismi Muhammed bin Selman olan bir veliaht prens ve ismi Erdoğan olan bir Türkiye Cumhurbaşkanı olduğu sürece bunu asla başaramayacaklar." diye konuştu.

Suudi Veliaht Bin Selman, Kaşıkçı cinayetinde Türk hükümetiyle birlikte çalıştıklarını vurgulayarak, "Her iki ülkenin hükümetleri (Suudi Arabistan ve Türkiye), suçluların cezalandırılması için iş birliklerini ispatlayacaklar." ifadesini kullandı.

Söz konusu oturumda, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife ve Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri de birer konuşma yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
kaşıkçı Suudi Arabistan

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