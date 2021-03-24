Türkiye ile yeni bir mülteci anlaşmasına itiraz

Almanya'da örgütlü mültecilere yardım kuruluşu Pro Asyl, Brüksel'de 25-26 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesi öncesinde Türkiye konusunda bir açıklama yaptı.

AB devlet ve hükümet başkanlarını Türkiye ile yeni bir mülteci anlaşması yapmaması konusunda uyaran Pro Asyl yöneticisi Günter Burkhardt, Türkiye'deki mülteciler için ne koruma ne de gelecek persfektifi olduğunu savundu. Bunun özellikle Afganlar için geçerli olduğunu ifade eden Burkhardt, "İnsan hakları pahasına yeni bir anlaşma olmamalı" ifadelerini kullandı.

Afganların durumu

Afganistan'ın da en çok sığınmacı gelen ülkelerden biri olduğunu belirten Burkhardt, Afganların Yunanistan'daki mülteci kamplarında da Türkiye'ye geri gönderilme tehdidi altındaki en büyük gruplardan birini oluşturduğunu kaydetti.

Pro Asyl kısa süre önce açıkladığı bir raporda, Afganların Türkiye'de korunma imkanlarına ulaşamadıklarına işaret ederek yardımların büyük bir bölümünün Suriyelilere yönelik olduğunu kaydetmişti. Raporda çok sayıda kişinin her an tutuklanma, sınır dışı edilme tehdidi altında olduğuna ve bunun da onları hukuksuzluk ve yasa dışılığa sürüklediğine dikkat çekilmişti.