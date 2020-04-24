Türkiye ile yeni sığınmacı anlaşması için çağrı

Avrupa Birliği (AB) ile Ankara arasında 2016 yılında imzalanan mülteci anlaşmasının mimarlarından Gerald Knaus, Türkiye'deki sığınmacıların COVID-19 salgını nedeniyle yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Deutsche Welle'ye konuşan Avrupa İstikrar Girişimi (ESI) Başkanı Gerald Knaus, milyonlarca sığınmacının sıkıntılarının hafifletilmesi için Türkiye ile yeni bir mutabakat yapılması gerektiğini söyledi.

"Yunan adalarındaki krizi görürken sağlık sisteminde büyük sıkıntılar çekilen Türkiye'de de 3 milyondan fazla mülteci olduğunun" atlanmaması gerektiğini belirten Knaus, "Bu mülteciler aynı zamanda işlerini de kaybediyorlar" diye ekledi.

Knaus, "Yani bölgesel bir sorunumuz var. Bu da her şey kötü giderse ve biz harekete geçmezsek, çok daha fazla kişinin insani olmayan şartlarda geçmeye çalışacağı ve sınırlarımızda daha fazla baskı ve acıya neden olacağı anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

Knaus, anlaşma kapsamında AB tarafından Türkiye'ye verilen paranın, Suriyeli sığınmacıların okula gitmesi ve kliniklerin finanse edilmesi açısından "iyi bir yatırım olduğunu" ancak artık bu paranın tükenmekte olduğunu söyledi.