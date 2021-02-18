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Türkiye ile Yunanistan arasında Navtex gerginliği

18.02.2021 18:27 | Son Güncelleme:
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Yunanistan, istikşafi görüşmelerin devam ettiği süreçte Türkiye’nin Ege Denizi’ne araştırma gemisi göndermesini "gereksiz" bir adım olarak nitelendirerek, tepki gösterdi.

Türkiye'nin Orta Ege'de hidrogafik çalışmalar yapacak TCG Çeşme araştırma gemisi için bu hafta içinde yayımladığı Navtex, Yunanistan ile iplerin yeniden gerilmesine neden oldu.

Yunanistan, taraflar arasında istikşafi görüşmelere başlandığı bir dönemde Türkiye'nin Ege Denizi'ne araştırma gemisi göndermesini, "gereksiz" bir adım olarak nitelendirerek, tepki gösterdi.

Yunan hükümet Sözcüsü Christos Tarantilis gelişmeyi "Olumlu havaya uymayan gereksiz bir hareket" olarak değerlendirdi. Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi şikayeti Türk tarafına ilettiğini kaydeden Yunan yetkililer, Türkiye'nin Navtex ilanının yasa dışı olduğunu ve yetkisi olmayan bir istasyon tarafından yayınlandığını öne sürdü.

Türkiye'nin TCG Çeşme araştırma gemisinin Ege Denizi'nde hidrografik çalışmalar yapması için ilan ettiği Navtex, 18 Şubat-2 Mart tarihlerini kapsıyor.

İstikşafi görüşmeler yapılıyor

İki NATO üyesi ülke Doğu Akdeniz'deki gerilimi çözmek için istikşafi görüşmelere başlamış ve 25 Ocak'ta İstanbul'da bir araya gelmişti. Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmelerinin ilki 2002 yılında Ankara'da yapılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexandros Papaioannou, Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesi öncesinde Mart ayı başında görüşmelere devam edilmesi için Atina'nın bir davet gönderdiğini ve Türk tarafının yanıtının beklendiğini açıkladı.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz krizine AB de geçtiğimiz aralık ayında Türkiye'ye aşamalı yaptırım uygulanması kararı alarak dahil olmuştu. Türkiye'nin sismik araştırma faaliyetleri nedeniyle planlanan yaptırımların genişletilmesi ise Mart ayında yeniden ele alınacak.

Reuters / SSB, TY, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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