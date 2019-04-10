Türkiye ile Yunanistan arasında siyasi istişareler yapılacak

Türkiye ile Yunanistan dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişareler gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasındaki düzenli siyasi istişareler çerçevesinde Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Dimitrios Paraskevopoulos başkanlığındaki heyetler arasında 12 Nisan'da Atina’da görüşmeler yapılacak.

Türkiye ve Yunanistan siyasi istişarelerinde ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

