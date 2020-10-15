Türkiye ile Yunanistan arasında uçuş izni gerginliği

Türkiye ise söz konusu iddianın "gerçeği yansıtmadığını" bildirdi.Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginliğe yeni bir boyut daha eklendi.

Yunan devlet radyosu ERT, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı taşıyan uçağın pilotu Türkiye'nin uçuş izni vermemesi nedeniyle Türkiye ve Irak sınırında havada 20 dakika boyunca turlamak zorunda kaldığını iddia etti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu iddiaları yalanladı.

Yunan kaynaklarının verdiği bilgiye göre pilot, Atina'ya dönmek için yeterli yakıtının olmadığını bildirmesinin ardından Türkiye'den hava sahasını kullanma izni geldi. Olay yaşandığı sırada Dendias'ın Irak'ın başkenti Bağdat'tan Atina'ya doğru uçtuğu belirtildi.

Yunan medyası ve Yunan Savunma Bakanlığı çevrelerinin olayı Türkiye'nin özellikle güçlük çıkarmak istediği şeklinde yorumladığı aktarıldı.

Türkiye iddiaları yalanladı

İddialarla ilgili bir soruyu yanıtlayan Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bakan Dendias’ın uçağının hava sahamıza girmeden önce bekletildiği haberleri kasıtlıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.