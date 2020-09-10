Türkiye ile Yunanistan görüşmelere başladı

Salı günü başlaması öngörülen görüşmeler ertelenmişti.NATO'nun girişimiyle Türk ve Yunan heyetler arasında Ege ve Doğu Akdeniz'deki askeri gerilimi azaltma amaçlı görüşmeler başladı. İki taraftan yetkililerin Brüksel'deki NATO ana karargahında bir araya geldiği bildirildi.

Türk Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usulleri"nin ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantının tamamlandığı" bildirildi.

Açıklamada, toplantıda askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilerek müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Daha önce Reuters haber ajansına konuşan ve kimliği açıklanmayan bir Türk yetkili, Brüksel'deki görüşmelerin TSİ 15.30'da başladığını belirterek "Türkiye konunun diyalog yoluyla ve önkoşulsuz bir şekilde çözümü için çabaları desteklemeye devam etmektedir" demişti.