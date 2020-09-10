HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye ile Yunanistan görüşmelere başladı

Türkiye ile Yunanistan görüşmelere başladı

10.09.2020 22:13 | Son Güncelleme

Türk ve Yunan yetkililer Ege ve Doğu Akdeniz'de askeri tansiyonu düşürme amaçlı görüşmeler için Brüksel'deki NATO ana karargahında bir araya geldi.

Türkiye ile Yunanistan görüşmelere başladı

Salı günü başlaması öngörülen görüşmeler ertelenmişti.NATO'nun girişimiyle Türk ve Yunan heyetler arasında Ege ve Doğu Akdeniz'deki askeri gerilimi azaltma amaçlı görüşmeler başladı. İki taraftan yetkililerin Brüksel'deki NATO ana karargahında bir araya geldiği bildirildi.

Türk Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usulleri"nin ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantının tamamlandığı" bildirildi.

Açıklamada, toplantıda askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilerek müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Daha önce Reuters haber ajansına konuşan ve kimliği açıklanmayan bir Türk yetkili, Brüksel'deki görüşmelerin TSİ 15.30'da başladığını belirterek "Türkiye konunun diyalog yoluyla ve önkoşulsuz bir şekilde çözümü için çabaları desteklemeye devam etmektedir" demişti.

İki ülkeden yetkililerin geçen haftaki ilk temasların ardından Salı günü Brüksel'de bir araya gelmesi planlanmış, ancak ardından toplantı ertelenmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in geçen hafta gündeme getirdiği görüşmelerle Türk ve Yunan savaş gemileri arasında geçen ay yaşanan çarpışma gibi olayların önlenmesi amaçlanıyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Perşembe günü yaptığı açıklamada Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den savaş gemilerini çekmemesi durumunda AB'nin Türkiye'ye yönelik "anlamlı" yaptırımları yürürlüğe sokması gerektiğini vurgulamıştı. Mitsotakis Türkiye ve Yunanistan'ın diyaloğa ihtiyacı olduğunu ancak bunun "namlu ucunda" yapılamayacağını söylemişti.

Türkiye, Yunanistan'ın müzakereler için gemilerini bölgeden çekme şartını kabul etmemiş, önkoşullar altında müzakereye oturmayacağını bildirmişti.

rtr/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor
Reyhanlı saldırısının sorumlularından Ercan Bayat tutuklandıReyhanlı saldırısının sorumlularından Ercan Bayat tutuklandı
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
En Çok Okunan Haberler
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Yeni koronavirüs kararı: İzin şartı getirildi
Yeni koronavirüs kararı: İzin şartı getirildi
Bakan Soylu'dan görevden alınan kaymakamlarla ilgili açıklama
Bakan Soylu'dan görevden alınan kaymakamlarla ilgili açıklama
Dünya koronayı konuşuyor ama asıl tehlike kapıda: Bir çizik bile öldürebilir
Dünya koronayı konuşuyor ama asıl tehlike kapıda: Bir çizik bile öldürebilir
İlginizi Çekebilir
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Diğer Haberler
'Zatürre aşısı' dehşeti! 'Yok' denilince 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını bıçakladı
'Zatürre aşısı' dehşeti! 'Yok' denilince 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını bıçakladı
İletişim Başkanı Altun'dan, 'Macron' açıklaması
Macron'a tepki: 'Atanamayan Napolyon' mu?
Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlusu Ercan Bayat tutuklandı
Reyhanlı saldırısının sorumlularından Ercan Bayat tutuklandı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Sakarya’da maske takmayan kişilere ilginç ceza
Sakarya’da maske takmayan kişilere ilginç ceza
İYİ Partili Ali Demiray koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İYİ Parti'nin acı kaybı! Korona nedeniyle...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.