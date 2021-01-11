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Türkiye ile Yunanistan Masada Görüşecek

11.01.2021 22:31 | Son Güncelleme:
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Türkiye ile Yunanistan Masada Görüşecek

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz geriliminin azaltılması konusunda önemli bir adım geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Yunanistan arasında "istikşafi görüşmeler" bu ay içerisinde yapılacak

Türkiye ve Yunanistan arasında tırmanan Doğu Akdeniz geriliminin azaltılması konusunda önemli bir adım geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Yunanistan arasında "istikşafi görüşmeler" bu ay içerisinde yapılacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in askeri teknik düzeydeki NATO karargahında yürütülen müzakere sonrasında diplomatik görüşmelere başlanması çağrısı yanıt buldu.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile Yunanistan'ın istikşafi görüşmelerinin 61'nci turunun 25 Ocak günü İstanbul'da yapılacağı belirtildi.

İki taraf arasında 14 yıl boyunca devam eden istikşafi görüşmeler 2016 yılında askıya alınmıştı.

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