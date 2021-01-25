Türkiye ile Yunanistan Yeniden Görüşme Masasında

Kalın, “Türkiye ile Yunanistan arasında dört buçuk yıldır yapılmayan istikşafi görüşmeler bugün İstanbul’da başladı. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür ve bunun için irademiz tamdır. Bölgesel barış ve istikrar herkesin menfaatinedir’’ dedi.

İbrahim Kalın: ‘‘Bölgesel barış ve istikrar herkesin menfaatinedir’’

Beş yıl aradan sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetiyle yapılan görüşmede Türk heyetinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer alırken Yunan heyetinin başkanlığını 80’li yıllarda Ankara’da Yunanistan Büyükelçiliği’nde görev yapmış olan Yunanistan Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (EYP) eski başkanlarından Pavlos Apostolidis üstlendi.

Türkiye ile Yunanistan arasında 2002’den bu yana devam eden istikşafi görüşmelerin altmış birincisi bugün İstanbul Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde yapıldı.

Taraflar görüşmenin gündemi ve çerçevesiyle ilgili bilgi vermedi.

Ancak görüşme öncesi Yunanistan tarafı Ege ile ilgili konuları Türkiye tarafı ise Doğu Akdeniz’le ilgili konuları görüşmek istemediğini bildirmişti.

Türkiye yeni NAVTEX ilan etti, Doğu Akdeniz’de eğitim faaliyeti yaptı

Bu arada görüşmelerin başlayacağı saatlerde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 26 Ocak 2021 tarihinde Doğu Akdeniz’de düzenlenecek olan atış eğitimleri ile ilgili NAVTEX yayınlandı.

Milli Savunma Bakanlığı ise, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı jetler ile yakıt ikmal uçaklarının bugün Doğu Akdeniz’de eğitim yaptığını duyurdu.

Açıklamada ‘‘Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA, E7-T (HİK) ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçaklarımız, Doğu Akdeniz’de eğitim görevi icra etti’’ ifadelerine yer verildi.

