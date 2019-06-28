Türkiye, ilk 5 ayda 13 milyon turist ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin ilk 5 ayda yaklaşık 13 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; sınır giriş çıkış istatistiklerine göre Mayıs ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,35 artış yakalayan Türkiye, 4 milyon 22 bin 254 yabancı ziyaretçi ağırladı. Yılın ilk 5 ayında ise yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artışla 12 milyon 757 bin 522 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye giriş yaptı.

RUSLAR İLK SIRADA

Nisan ayında ziyaretçi sayısında ilk sıraya oturan Rusya, mayıs ayında da birinciliğini korudu. Mayıs ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 963 bin 359 ziyaretçi ile Rusya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 410 bin 374 ziyaretçi ile Almanya ve 310 bin 4 ziyaretçi ile İngiltere takip etti.

Yılın ilk 5 aylık dönemine ilişkin veriler ise şöyle: "Rusya yüzde 20,54 artış ve 1 milyon 673 bin 652 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı. Yüzde 9,50 artış ve 1 milyon 213 bin 857 yabancı ziyaretçi ile Almanya ikinci, yüzde 26,48 artış ve 982 bin 717 yabancı ziyaretçi ile Bulgaristan da üçüncü sırada bulunuyor."

ANKARA, (DHA)

