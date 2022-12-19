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Türkiye, İmamoğlu davasını tartışırken CHP'den adaylık ve Kılıçdaroğlu çıkışı! 'Şubat ayında açıklanacak...'

19.12.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyaset arenası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasını konuşuyor! Hukukçular, siyasi yasak konusuyla ilgili farklı görüşlere sahip. İYİ Parti lideri Akşener'in aday olarak İmamoğlu'nu istediği de iddia ediliyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda partiden son dakika açıklaması geldi! İşte İsmail Küçükkaya'nın programındaki o anlar...

Türkiye, İmamoğlu davasını tartışırken CHP'den adaylık ve Kılıçdaroğlu çıkışı! 'Şubat ayında açıklanacak...'

Millet ittifakı tarafından gösterilecek Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? En güçlü adaylar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu! Son aylarda Mansur Yavaş'ın ismi geri planda kaldı. Saraçhane sürecinde Akşener'in '85 milyon arkasında' çıkışı İmamoğlu'na destek olarak değerlendirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı, şubat ayını işaret etti.

CHP'DEN 'ŞUBAT AYI' VURGUSU GELDİ!

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın Halk Tv'deki programına CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın konuk oldu. Ahmet Akın, adaylık sürecinden İmamoğlu'na verilen ceza sonrası yaşananlara birçok konuda açıklamalarda bulundu. İşte dikkat çeken o sözler...

AHMET

"EN BÜYÜK PAY ONUN, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASINI İSTERİM"

İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın şu ifadeleri kullandı:

"Net olarak söyleyeyim... Benim kendi adayım Sayın Kemal Kılıçdaroğludur! 11 büyükşehir belediyesinin kazanılmasında en büyük pay onun. Herkesi kucaklayan bir lider. Şubat ayında adayın açıklanacağını düşünüyorum! CHP'nin bir neferi olarak genel başkanımızın aday olmasını isterim."

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"TÜRK MİLLETİ BUNLARI UNUTMAMALI"

"Yalnızca Ekrem Başkan ile ilgili de değil daha önce Canan Başkan'a verilen ceza var. Sırf siyaseten korku toplumu yaratmak için baskı kurmaya çalışıyorlar. Türk milleti bunları unutmamalı."

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Ekrem İmamoğlu CHP

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