ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Birileri Türkiye'nin yakın zamanda IMF'nin kapısına tekrar gitmesini isteyecek. Yurt dışında yavaş yavaş yazılmaya başladı. İçeride de kafası dışarıdakiler gibi çalışanlar söylemeye, mırıldanmaya başladı, 'Efendim Türkiye IMF'ye muhtaç hale gelebilir'. Hiç heveslenmesinler, çok açık söylüyoruz; Bir daha Türkiye IMF'nin kapısını gitmeyecek, IMF'ye muhtaç olmayacaktır." dedi.

Kurtulmuş, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda, AK Parti'nin bir medeniyet hareketinin, kutlu bir yürüyüşün adı olduğunu vurguladı.

AK Parti'nin yerli ve milli bir hareket olduğunu ifade eden Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Kökü mazide, gözü atide olan bir harekettir. Biz kökleri üzerinde yeniden güçlenebileceğimiz bir millet olduğu şuuruyla hareket eden bir partiyiz. Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde yükselmesini savunuruz. Birileri Türkiye'nin yakın zamanda IMF'nin kapısına tekrar gitmesini isteyecek. Yurt dışında yavaş yavaş yazılmaya başladı. İçeride de kafası dışarıdakiler gibi çalışanlar söylemeye, mırıldanmaya başladı, 'Efendim Türkiye IMF'ye muhtaç hale gelebilir'. Hiç heveslenmesinler, çok açık söylüyoruz; Bir daha Türkiye IMF'nin kapısına gitmeyecek, IMF'ye muhtaç olmayacaktır.