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"Türkiye inanılmaz güzel bir ülke"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 11:39 | Son Güncelleme

Turizm tanıtım filmleri çekimine katılmak için geldiği Muğla'da doğal güzellikleri keşfeden 2018 İngiltere güzeli Alisha Cowie, Türkiye'ye hayran kaldı - Alisha Cowie: - "Türkiye inanılmaz güzel bir ülke. İnsanlar çok cana yakın ve çok misafirperver. Burada doğal ve tarihi güzellikleriyle gördüğüm şeyler beni çok etkiledi. Hepsi birbirinden güzel" - "Özellikle Türkiye'nin çok güvenli bir ülke olduğunu belirtmek istiyorum. Türk halkının özellikle turistlere çok yakın ilgi gösterdiğini ifade etmek istiyorum"

DURMUŞ GENÇ - Turizm tanıtım filmleri çekimine katılmak için Muğla'ya gelen 2018 İngiltere güzeli Alisha Cowie, Türkiye'nin doğal güzelliklerinden çok etkilendi.

İngilizlerin Türkiye'de en çok ziyaret ettiği yerlerden Muğla'ya gelen 2018 İngiltere güzeli Alisha Cowie, bölgenin güzelliklerinin tanıtımı için kamera karşısına geçti.

Dalyan Kanalı, Kaya Mezarları, Sultaniye Kaplıcaları, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) görüntü veren Cowie, Göcek 12 Adalarda mavi tur ve Ölüdeniz'de paraşütle atlayış yaptı, Kayaköy Açık Hava Müzesi'nde de tanıtım çekimlerine katıldı.

Alisha Cowie, gezdiği bölgelerde tadına baktığı yöresel ürünlerin de fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 12 Adalar turunda yatın dümenine geçerek bir süre seyre çıkan Cowie, bir taraftan da bölgenin güzelliklerini fotoğrafladı.

Alisha Cowie, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İngiltere'deki imajının çok iyi olduğunu, İngilizlerin Türkiye'yi çok sevdiğini dile getirdi.

Türkiye'ye ilk defa 10 yıl önce küçükken geldiğini aktaran Cowie, "Türkiye inanılmaz güzel bir ülke. İnsanlar çok cana yakın ve çok misafirperver. Burada doğal ve tarihi güzellikleriyle gördüğüm şeyler beni çok etkiledi. Hepsi birbirinden güzel. Özellikle insanların bana gösterdiği ilgi ve misafirperverlik inanılmazdı. Türkiye'de çok güzel deneyimler yaşadım." dedi.

Çekimler sırasında ilk defa çamur banyosuna girdiğini anlatan Cowie, Sultaniye Kaplıcalarında dinlendiğini, Ölüdeniz'de yaptığı yamaç paraşütünün ise çok etkileyici olduğunu ifade etti.

- "Türkiye'nin ne kadar inanılmaz güzel bir ülke olduğunu anlatacağım"

Türkiye'nin tanıtımını yapmanın kendisi için gurur ve mutluluk verici olduğun vurgulayan Cowie, şöyle devam etti:

"Bu anlamda çok heyecanlıyım. Gideceğim tüm ülkelerde, bütün etkinliklerde, tüm platformlarda Türk halkının ne kadar misafirperver olduğunu, Türkiye'nin ne kadar inanılmaz güzel bir ülke olduğunu anlatacağım. Mayıs ayında olmamıza rağmen inanılmaz güzel bir hava var. Türkiye'de mavi yolculuğa çıkmak çok farklı bir duygu. Burası çok sıcak ve hiç soğuk yok. Oysa şu an geldiğim yer İngiltere, çok soğuk ve her zaman yağmurlu. Özellikle İngiliz halkının buraya her zaman gelebileceklerini ve mutlaka gelmelerini, bu güzellikleri keşfetmelerini tavsiye ediyorum. Özellikle Türkiye'nin çok güvenli bir ülke olduğunu belirtmek istiyorum. Türk halkının özellikle turistlere çok yakın ilgi gösterdiğini ifade etmek istiyorum. Hiçbir yerde rahatsız edilmedim. Her gittiğim yerde gerçekten hem halk tarafından hem de insanlar tarafından çok sıcak bir ilgiyle karşılandım."

Cowie, Dalyan'da Kaya Mezarları önünde karşılaştığı öğrencilerle fotoğraf çektirmenin de kendisini çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Alisha Cowie Muğla tanıtım turizm

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