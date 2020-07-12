Türkiye-İngiltere İlişkilerini Brexit Sonrası Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?

Geçtiğimiz haftanın Uluslararası ilişkiler alanında Türkiye’nin kaydettiği önemli notlardan biri Çavuşoğlu’nun İngiltere’ye davet üzerine gerçekleştirdiği ziyaretti. Çarşamba günü Londra’ya gelen Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Başbakan Boris Johnson randevusu ardından, habercilere yaptığı açıklamada ‘ticari anlaşmaya artık çok yakınız’ dedi. Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 1963 yılında imzalanan,İngiltere’deki bir çok Türk’ün bu ülkede çalışma ve yaşamasını sağlayan Ankara Anlaşması’nın statüsü korunacak dedi. Türkiye, yılbaşında AB’den ayrılması kesinleşecek İngiltere’nin yeni dönem ortak arayışlarında önemli bir olasılık olma özelliğini koruyor ancak AB’yle yürürlükteki ‘gümrük birliği anlaşması’ nedeniyle ticarette hareket alanı kısıtlı. İngiltere’nin Birmingham kentinde yaşayan ve Aston Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler bölümünde politik araştırmalar yapan Doç. Dr. Yaprak Gürsoy, VOA Türkçe Londra muhabiri Barış Çimen’e İngiltere-Türkiye ilişkilerinin bu son ziyaretle birlikte geldiği noktayı ve yakın gelecekteki olasılıklarını anlattı.

VOA Türkçe: Mevlüt Çavuşoğlu’nun son açıklamaları ne anlama geliyor? Doç.Dr. Yaprak Gürsoy: "Aslında biraz bunu Brexit referandumundan itibaren düşünüp ele almak lazım. İlk sene Brexit referandumu yapıldığında, İngiltere Avrupa Birliği’nden çıkma kararı aldığında, Türkiye için bunun ciddi bir sıkıntı olacağı gündeme geldi. Herkesin aklına gelen ilk soru, o zaman bizim İngiltere ile ticaretimiz ne olucak? Çünkü Türkiye’nin İngiltere ile ticaret hacmi oldukça fazla, 20 milyar dolar civarında ve giderek artan seviyede bir ticaret hacmimiz var ve belki daha önemlisi Türkiye’nin ticari fazla verdiği yegane Avrupa ülkesi İngiltere." VOA Türkçe: Hemen miktar verelim; Türkiye 11 milyarlık mal ve hizmet satıyor ve İngiltere 8 milyar dolarlık mal ve hizmet satıyor. Toplamda 19-20 milyar dolar civarında görünüyor. Doç.Dr. Yaprak Gürsoy: "Dolayısıyla Türkiye için İngiltere çok önemli bir pazar. Peki biz nasıl böyle bir avantaj yakalayabiliyoruz İngiltere ile ticaretimizde? Orada iki önemli unsur söz konusu. Bir tanesi bizim Gümrük Biriliği üyeliğimiz ve İngiltere Avrupa Birliği üyesi olduğu için o da tabii Gümrük Birliği kapsamı içerisindeydi. Dolayısıyla yapılan ihracat hiçbir gümrüğe takılmadan ve gümrük vergisine tabii olmadan yapılabiliyordu. Bunun yanında ben hep bunun da altını çizmek istiyorum Türkiye, Avrupa’ya ve İngiltere’ye yakın bir ülke yani dolayısıyla ihracat yapılırken bunun hızlı yapılması da söz konusu. Bu, bizim için örneğin, Çin’e göre her zaman daha avantajlı. Şimdi İngiltere, Avrupa Birliği’nden çıkacağım dediği zaman Gümrük Birliği iptal olursa yani; Sert Brexit dediğimiz bir şekilde; hiçbir ticari anlaşma imzalamadan Avrupa Birliği’nden çıkarsa o zaman biz Gümrük Birliğine tabi olacağız fakat onlar değil."

VOA Türkçe: İngiltere, Almanya’dan sonra Türkiye’nin dış ticaret yaptığı ikinci büyük ülke. Doç.Dr. Yaprak Gürsoy: "Bu durumda bizim ticaretimiz ne olur? Biz çok büyük bir pazarı kaybetmiş oluruz. Çalışma grupları kurulup, nasıl bir serbest ticaret anlaşması yapabiliriz, nasıl kayıplarımızı minimize edebilirizi çalışmaya başladılar. İki tarafta da iyi niyet 2016 senesinden beri var. Dolayısıyla Mevlüt Çavuşoğlu’nun yaptığı açıklama bu çerçeve içerisinde, evet yani zaten 3-4 senedir yapılan çalışmaların bir şekilde nihayete ermeye yakın olduğu izlenimini veriyor. Yani bu durup dururken yapılmış bir açıklama değil, gerçekten sonuca yaklaşılmıştır. Burada tabi anlaşmanın içeriğinin nasıl olacağı ciddi bir soru. Biz aslında İngiltere ile serbest ticaret anlaşması yaptığımızda Gümrük Birliği içinde kalan hiçbir şeyi bu serbest ticaret anlaşmasına dahil edemeyiz, biz Gümrük Birliği’nde olduğumuz için. Bizim böyle bir sıkıntımız var. Bu, Türkiye’nin dile getirdiği, AB ile gündeme getirdiği, Gümrük Birliği’nin değiştirilmesi için taleplerde bulunduğu aslında önemli bir konu. Bazı alanlarda biz Gümrük Birliğine tabii değiliz. Bu alanlarda örneğin ticaret yapmamıza hiçbir engel yok. Örnek tarım, ham sebze meyve satışı ki bu Türkiye’nin çok da avantajlı olabileceği bir alan; hele pandemi sonrası bu Asya ülkeleri ile çünkü ticarette sıkıntılar olacak öyle gözüküyor önümüzdeki 1-2 sene. Ham meyve sebze satışında, tarımsal ürünlerde herhalde bir çok ülke Türkiye’yi tercih edecektir. Belki anlaşmaya bu dahil edilmiştir, o zaman bu Türkiye için pozitif bir gelişme olur Gümrük Birliği kısıtlı olmadan. Aynı şekilde Gümrük Birliği içine servis yani hizmet sektörü dahil değil, turizm gibi örneğin. Burada da bir anlaşma yapılmış olabilir veya finans sektörü; İngiltere’nin çok kuvvetli olduğu bir alan tabi ki. Yatırımları kapsayan bir anlaşma yapılıyor olabilir. Yani Gümrük Birliği’nin dışında bir takım anlaşmalar mümkün. Şu da söz konusu olabilir, bir iyi niyet anlaşması gibi olup, İngiltere’nin Avrupa Birliği ile yapacağı anlaşmadan sonra hemen yürürlüğe girecek şekilde ayarlanmış, vakit kaybetmemek için bir anlaşma da yapılıyor olabilir. Çünkü İngiltere, Avrupa Birliği ile daha bakalım nasıl bir anlaşma yapacak orayı bilmiyoruz. Orada bir zaman kaybına uğramamak için, maksimum seviyede, bizimkiler anlaşmış olabilirler. İngiltere’de Avrupa Birliği ile arasındaki anlaşmayı hallettiği zaman hemen bizimkide yürürlüğe girecek ve dolayısıyla hiç kayıp yaşamayacak olabiliriz."