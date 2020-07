Türkiye-İngiltere İlişkilerini Brexit Sonrası Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?

VOA Türkçe: İngiltere’nin Türkiye’de de pek çok şirketi var. 2500’den fazla şirket var. Shell, Vodafone, BP, BAE adlı uluslararası güvenlik ve havacılık savunma şirketi; HSBC var değil mi?

Doç.Dr. Yaprak Gürsoy: "Türk şirketler de biliyorsunuz İngiltere’de yatırım yapıyorlar. Bunun bir çok sebebi var. İngiltere’nin en başta dil avantajı diyelim, işte Londra’nın çok büyük bir merkez olmasından kaynaklı bir çok Türk şirket de aslında gitti yatırım yaptı Londra’ya Ingiltere’ye. Sayabileceğimiz çok büyük firmalar var."

VOA Türkçe: Var mı, onları sıralayabilir miyiz?

Doç.Dr. Yaprak Gürsoy: "Simit Sarayı örneğin, Londra’da sık sık karşımıza çıkan ondan sonra Eczacıbaşı örneğin, Vitra fabrikası var üretim yapıyor, Arçelik, Beko; çamaşır makinelerinde pazar payı en büyük, orada üretim, orada satış. Bir de aslında burada biz hep rakamsal, ticaret ondan sonra hacim vs. bunun üzerinden düşünüyoruz ama bir de belki şunu söylemek lazım. Bu işin, bir siyası ve psikolojik boyutu da var. Sadece ekonomi ve para değil mesele. Yani Ingiltere de Türkiye de çeşitli sebeplerden dolayı son 4-5 yılda Avrupa Birliği’nden giderek uzaklaştı. Şimdi kıtanın iki ucunda iki büyük ülke. Bunların bir arada hareket etmeleri, birbirleri ile anlaşmakta iyi niyet göstermeleri, hani bir takım şeyleri serbestleştirmeleri yani bunun siyasi etkileri de var. Nedir mesela, Avrupa Birliği ile masaya oturulduğu zaman arkamızda İngiltere ile yapmış olduğumuz anlaşma ile oturmanın hissi farklı olcaktır herhalde diye düşünüyorum. Şöyle ki Gümrük Birliğini değiştirelim diye Türkiye, sürekli olarak aslında zaten söylüyor Avrupa Birliğin’e. Çünkü adil olmayan bir Gümrük Birliği anlaşması ile Türkiye baş başa. Bunu değiştirmek istiyor, değiştiremiyor fakat şimdi İngiltere’de benzer bir pozisyonda olacak. Biz İngiltere ile anlaşma yaptığımız zaman, dolayısıyla Avrupa Birliği ile de masaya oturduğumuz da siyasi olarak elimiz; bir tık bile olsa, minik bir tık bile olsa biraz daha güçlenmiş olabilir. Bunun dışında dediğim gibi psikolojik etkisi. Yani her şeye rağmen Avrupa Birliği’nden tamam kopuş var, ilişkiler çok iyi değil; bir çok açıdan baktığınızda, işte Ortadoğu karışık zaten ondan sonra işte Rusya ile ilişkiler, Doğu Akdeniz bir sürü sıkıntının içerisindeyiz.İngiltere de belki benzer bir takım sıkıntılar içinde. Pandeminin kendisi zaten baya bir sıkıntı, bütün bunların yanında biz birlikte duruyoruz, birlikte hareket edebiliriz, her şeye göğüs gerebiliriz. Bunun psikolojik etkisi var diye düşünüyorum. Türkiye için İngiltere önemli bir ülke. Yani bizde İngiltere algısı çok enteresandır. Bir yandan işte batılı bir ülke olarak, gelişmiş bir ülke olarak, sanayi devrimini başarmış, demokrasinin merkezi, parlamentosu güçlü; ondan sonra parlementer sistemi ile bir şey ifade eden;miz de var İngiltere ile ilgili ama onlarda hep büyüklüğünden kaynaklanır y bizim için gelişmiş ve örnek alınıcak bir ülke İngiltere. Komplo teorileriani hep Orta Doğu’yu İngilizler karıştırıyordur aslında veya işte ne biliyim, Amerikalıların arkasında İngilizler vardır, böyle komplo teorileri de var.Şimdi böyle bir ülke ile bir serbest ticaret anlaşması yapıyorsak, böyle bir ülke ile turizm, ticaret vs gibi iş birliğini arttırabiliyorsak bunun bir değeri var. Bunun siyasi bir değeri var, bunun psikolojik bir değeri var diye düşünüyorum. Sadece işler rakamsal değil gibi geliyor bana."