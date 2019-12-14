Türkiye İngiltere Vatandaşı Dört IŞİD'liyi Sınır Dışı Etti

Türkiye’deki IŞİD’lilerin ülkerine sınır dışı edilmeleri süreci hız kazandı. Son olarak İngiltere uyruklu 4 IŞİD üyesi sınır dışı edildi.

İçişleri Bakanlığı, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 4 Birleşik Krallık (İngiltere) uyruklu YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Bakanlık son bir haftada Fransa vatandaşı 11, Almanya vatandaşı 2, bir Yunan ve bir Avusturyalı IŞİD üyesinin sınır dışı edildiğini açıklamıştı.

Türkiye geçen ay başlattığı bir programla bu IŞİD’lileri ülkelerine iade etmeye başlamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yıl sona ermeden gözaltındaki birçok şüpheliyi sınır dışı edeceklerini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen ay Türkiye’deki hapishanelerde 1149 IŞİD’li olduğunu, sınır dışı edilenlerin sayısının 7 bin 550 olduğunu kaydetmişti. Erdoğan, ‘’Suriye’deki DEAŞ kamplarından kaçıp ülkemiz tarafında yakalanan ve hapishanelere konan DEAŞ’lı sayısı da 270. Son YPG’nin cezaevlerinden bıraktıkları vardı. Bunlar ağırlıklı kadın ve çocuk’’ demişti.

Ankara, Avrupa ülkelerini IŞİD’e katılarak Ortadoğu’da savaşmaya giden savaşçılarını geri almakta çok yavaş davranmakla suçluyor.

