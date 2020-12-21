Türkiye İngiltere ve 3 Ülkeden Uçuşları Durdurdu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamadaysa ‘‘İlgili vatandaşların karşılıklı tahliyeleri kontrollü olarak yapılabilecektir’’ denildi.

Koca Twitter’dan yaptığı açıklamada "Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır" sözlerini kullandı.

Daha önce Hollanda, İrlanda, İtalya, Avusturya, Belçika ile Kuveyt, İsrail ve İran İngiltere’den gelen uçuşları yasaklamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İngiltere’nin yanı sıra Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye’ye uçuşların da tedbiren geçici olarak durdurulması kararının alındığını bildirdi.

İngiltere’de Corona virüsünün mutasyona uğramış yeni bir türünün tespit edilmesi ve hastalığın bulaşma oranının artması nedeniyle İngiltere’den gelen uçuşları durduran ülkelere Türkiye de katıldı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de Twitter'dan ''Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiç bir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiç bir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir'' açıklamasını yaptı.

Corona virüsünün mutasyona uğramış türü ilk kez İngiltere’nin güneyindeki Kent şehrinde 13 Aralık’ta tespit edilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son 24 saatin Corona virüsü verilerini de değerlendirdi.

Türkiye’de son 24 saatte tespit edilen 3.546 yeni hasta olduğunu belirten Koca Twitter’dan yaptığı açıklamada ‘‘Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür’’ dedi.

Bakanlığın Corona virüsü web sitesinde 20 Aralık için Corona virüsü vaka sayısı 20.316, hasta sayısı 3.546, ölü sayısıysa 246 olarak açıklandı.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 24 bin 601, ölü sayısının 18.097 ve ağır hasta sayısının 5.347 olduğu açıklandı.

