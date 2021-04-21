HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye İngiltere ve Danimarka'dan Uçuşları Yeniden Başlatıyor

Türkiye İngiltere ve Danimarka'dan Uçuşları Yeniden Başlatıyor

21.04.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Havayolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi konuyla ilgili açıklamayı Twitter üzerinden yaptı

Türkiye İngiltere ve Danimarka'dan Uçuşları Yeniden Başlatıyor

Danimarka ve İngiltere’den Türkiye’ye uçuşlar, yolcuların negatif sonuçlu Corona testi belgesini göstermeleri koşuluyla yeniden başlıyor.

Türk Havayolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi konuyla ilgili açıklamayı Twitter üzerinden yaptı.

Ekşi, mesajında, “Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsaade edilecektir” ifadelerini kullandı.

İngiltere ve Danimarka, Türkiye’nin Corona virüsünün yeni türünün yaygınlaşması nedeniyle uçuşları geçici olarak askıya aldığı ülkeler arasındaydı.

Corona virüsünün varyantının ilk olarak tespit edildiği ülkelerden olan İngiltere’de pandemi sürecinde virüs kaynaklı can kaybı 127 binin, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 300 binin üzerinde. Yaklaşık 6 milyon nüfusu olan Danimarka’da ise tespit edilen vaka sayısı 244 bini geçerken, 2 bin 400’den fazla kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Dilek Kaya'nın katili hakim karşısında! İfadesi kan dondurduDilek Kaya'nın katili hakim karşısında! İfadesi kan dondurdu
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

ABD'den Türkiye'ye F-35 bildirimi! Resmi olarak duyurdular

ABD'den Türkiye'ye F-35 bildirimi! Resmi olarak duyurdular

Yoğun bakımdaydı! Kötü haberi eski eşi duyurdu

Yoğun bakımdaydı! Kötü haberi eski eşi duyurdu

Kısa çalışma ödeneği devam edecek!

Kısa çalışma ödeneği devam edecek!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.