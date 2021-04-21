Türkiye İngiltere ve Danimarka'dan Uçuşları Yeniden Başlatıyor

Danimarka ve İngiltere’den Türkiye’ye uçuşlar, yolcuların negatif sonuçlu Corona testi belgesini göstermeleri koşuluyla yeniden başlıyor.

Türk Havayolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi konuyla ilgili açıklamayı Twitter üzerinden yaptı.

Ekşi, mesajında, “Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsaade edilecektir” ifadelerini kullandı.

İngiltere ve Danimarka, Türkiye’nin Corona virüsünün yeni türünün yaygınlaşması nedeniyle uçuşları geçici olarak askıya aldığı ülkeler arasındaydı.

Corona virüsünün varyantının ilk olarak tespit edildiği ülkelerden olan İngiltere’de pandemi sürecinde virüs kaynaklı can kaybı 127 binin, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 300 binin üzerinde. Yaklaşık 6 milyon nüfusu olan Danimarka’da ise tespit edilen vaka sayısı 244 bini geçerken, 2 bin 400’den fazla kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

