HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye, İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi gönderiyor

Türkiye, İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi gönderiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 08:59 | Son Güncelleme

Türkiye, koronavirüsle mücadeleye destek amacıyla, İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi gönderiyor.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan A400M tipi kargo uçağına yüklenmeye başlandı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındıKastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs ingiltere

En Çok Okunan Haberler

Açıklanan can kaybı rakamları doğru değil mi? TBMM'de 'koronavirüs verisi' tartışması

Açıklanan can kaybı rakamları doğru değil mi? TBMM'de 'koronavirüs verisi' tartışması

Ağır yaralı halde direksiyona geçip, hastaneye geldi

Ağır yaralı halde direksiyona geçip, hastaneye geldi

Rüştü Reçber'den sigara itirafı

Rüştü Reçber'den sigara itirafı

Dolar ve euroda hızlı düşüş

Dolar ve euroda hızlı düşüş

Paniğe neden olmuştu! Gözaltına alındı

Paniğe neden olmuştu! Gözaltına alındı

Kan donduran vahşet! Eşini baltayla öldürdü

Kan donduran vahşet! Eşini baltayla öldürdü

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Kocaeli'de korkunç kaza! Yıkıldılar...

Kocaeli'de korkunç kaza! Yıkıldılar...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Diğer Haberler
Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Haftanin'e hava harekatı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi

87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Kritik koronavirüs toplantısı! Bakan Koca açıklama yapacak

Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı

Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı

Kapılarını sağlıkçılara açan otelciler: Yüzlerindeki yorgunluk her şeyi anlatıyor

Kapılarını sağlıkçılara açan otelciler: Yüzleri her şeyi anlatıyor

Bakan Soylu açıkladı: 138 bin kişi karantinada

Bakan Soylu açıkladı: 138 bin kişi karantinada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.