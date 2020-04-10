Türkiye, İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi gönderiyor

Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131nca haz\u0131rlanan maske, tulum ve h\u0131zl\u0131 tan\u0131 kitinden olu\u015fan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalan\u0131'ndan A400M tipi kargo u\u00e7a\u011f\u0131na y\u00fcklenmeye ba\u015fland\u0131.\n(AA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Koronavir\u00fcs\u00fc yenen kad\u0131n: \u0130\u00e7im yan\u0131yor, d\u0131\u015f\u0131m donuyorduKastamonu'da bir k\u00f6y daha karantinaya al\u0131nd\u0131Ses k\u0131s\u0131kl\u0131\u011f\u0131na do\u011fal \u00e7\u00f6z\u00fcmler