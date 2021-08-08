Türkiye İngiltere’de Neden Kırmızı Listede?

İngiltere’nin salgın nedeniyle vaka sayısının oldukça fazla olduğu Hindistan’a kırmızı listede yer vermemesi ama Türkiye’yi kırmızı listeye alması tartışma konusu. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps bu yöndeki sorulara yanıt olarak Ortak Biyogüvenlik Merkezi’ni adres gösterdi.

Grant Shapps ITV televizyonunun sabah haberlerine katıldı. Shapps’a neden Hindistan’ın mevcut verilerine rağmen seyahate uygun ülkeler arasına alınırken Türkiye’nin yasaklı listede kaldığı soruldu.

Seyircilerin geneli Shapps’a bu kararın ardında bilimsellikten çok politik ve ekonomik nedenler olup olmadığı sorusunu iletti.

Bakan yanıt olarak bunun böyle olmadığını, güncellemeyi Ortak Biyogüvenlik Merkezi’nin tavsiyelerine göre yaptıklarını söyledi.

Shapps, İngiltere Biyogüvenlik Merkezi’nin ortaya koyduğu tavsiyelerin sadece ülkelerdeki virüsün yaygınlığına göre değil, kaç kişinin aşılandığı, ülkedeki mevcut varyantlar ve bu bilgilerin uluslararası ortak bilim kuruluşu olan

GISAID’a güncel ve uluslararası standartlarda girilmesinin ardından geldiğini söyledi.

Bakan Shapps, Türkiye’nin kırmızı listede kalmasının nedenini, bu sıralamanın kombinasyonundaki eksiklikler olarak gösterdi.

Perşembe günü yeniden güncellenen ve turizmcilerin merakla beklediği listede, Türkiye’nin kırmızı grupta kalması hayal kırıklığına neden olmuştu.

Turizmde olası gelir kayıpları

Pazar sabahı saat 04:00’te devreye giren yeni seyahat listesinde yeşil ve sarı renkte olan ülkelere seyahatte artış yaşandığı İngiliz basınının gündeminde. Türkiye yönüne gidenler ise sadece İngiltere’de yaşayan vatandaşlarla sınırlı.

Turizm verilerine göre 2019 yılında Türkiye’ye turist olarak giden İngiliz sayısı 2 milyon 200 binden fazla ve turist başına harcanan para ortalama 791 sterlin.

Kırmızı listede olduğu için zorunlu haller dışında seyahat tavsiye edilmeyen Türkiye’ye, İngilizler ya da İngiltere’de oturum izni olanlar gitmeyi göze alsar bile, geri dönüşte 11 günlük otel karantinasına tabi olmak zorundalar. Bu zorunlu konaklamanın güncellenen ücreti ise 2285 sterlin. Uçağa binmeden önceki pozitif test sonucu göstermek dışında, varışının ikinci ve sekizinci gününde de pahalı iki test daha söz konusu.

