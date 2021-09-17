Türkiye İngiltere’nin Kırmızı Listesinden Çıkarıldı

İngiltere’de Corona virüsü pandemisine karşı alınan önlemler kapsamında uluslararası seyahatte uygulamada olan bazı kısıtlamalar gevşetildi. Türkiye dahil 8 ülke, Corona virüsü salgınında risk oranına bağlı olarak oluşturulan kırmızı listeden çıkarıldı.

Yeni uygulamada, uluslararası seyahatın kısıtlanacağı ülkelerin yeşil, sarı ve kırmızı listeler halinde gruplandırılması sonlandırılıyor. Bunun yerine, sıralama doğrudan risk oranına göre, düşükten yükseğe doğru belirlenecek.

Pakistan ve Maldivler dahil Türkiye’nin de aralarında olduğu, kırmızı listeden çıkarılan 8 ülkeden İngiltere’ye seyahat edeceklerin artık 14 gün boyunca otellerde karantinaya alınmalarına gerek kalmayacak. Kırmızı listeden çıkarılan ülkeler yeni listeler arasında da ‘yüksek riskli’ listesinde yer almayacak.

Yapılan değişikliklerle ilgili bugün açıklamalarda bulunan İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, düşük riskli ülkelerden gelenlere uygulanan ve bir süredir ücreti yüksek olduğu gerekçesiyle eleştirilen testlerin de devre dışı bırakıldığını söyledi. Sözkonusu testler, düşük riskli ülkeden gelen, aşı olanlar dahil herkese uygulanıyordu.

Bakan Shapps, “Bugün yapılan değişiklikler, daha kolay ve daha açık bir sistem sunuyor. Daha az test zorunluluğu olacak ve testlerin ücreti düşürülecek. Bu da, daha fazla kişinin seyahat edip, sevdiklerini görmesi ya da dünyanın çeşitli yerlerinde işlerine devam etmesi, aynı zamanda da seyahat sektörünü canlandırması anlamına geliyor” dedi.

İngiltere’de bugün açıklanan yeni kurallar, Birleşik Krallık bünyesindeki İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler’i kapsamıyor.

