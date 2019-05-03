İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Vizyoner Genç portalına lütfen girin. Orası artık sizlerin buluşma noktası. Bir projeniz varsa, iş başvurusu yapacaksanız, staj yapacaksanız, bir fikriniz varsa hepsi orada." dedi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası'nda konuşan Demir, inovasyon ve teknolojinin önemini anlattı.

Çocukların oyuncaklarla oynadıktan sonra içini açmaya, kurcalamaya başladığını ve bu merakın tüm insanların içinde bulunduğunu aktaran Demir, "Bir şeyleri araştırma ve öğrenme duygusu hepimizin içinde var. Önemli olan zamanla bu duyguyu kaybetmemek. Bu duyguyu kaybetmeyince insan, bu buluşlara ve neticelere doğru gitmeye başlıyor." diye konuştu.

Demir, eğer bir şey insan yapısıysa bu ülkede daha iyisinin yapılacağının altını çizerek, "Buna yürekten inanın." dedi.

Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim neslin, kendimin, şu anda gençlerin düşünme noktasında, dünyayı kavrayış noktasında ne düşündüklerini anlayacak noktada olduğunu düşünmüyorum. Onun için ne yapmamız lazım? Sürekli dinlemek, onlardan görüş almak lazım. Gençlere çok önem veriyoruz. Vizyoner Genç portalına lütfen girin. Orası artık sizlerin buluşma noktası. Bir projeniz varsa, iş başvurusu yapacaksanız, staj yapacaksanız, bir fikriniz varsa hepsi orada. Çeşitli yarışma ve projelerle ilgili sürekli desteğimiz olacak. T3 Vakfı'na teşekkür ediyoruz. Çünkü alanda insan lazım. Sivil toplum kuruluşları bizim için çok önemli. Bu sadece T3 Vakfı ile kalmamalı."