İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekonominin gelişmesi ve büyümesi yolunda inovasyonun çok önemli olduğunu ve bu noktadaki paylaşımları arttırmak için tüm çabayı gösterdiklerini söyledi. İstanbul Kongre Merkezi'nde, Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası'nın ikinci gününün açılışında konuşan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün Türkiye için, insanlık için çok kıymetli bulduğumuz bir organizasyon vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Bu önemli organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen Ticaret Bakanlığımıza, Türkiye İhracatçılar Meclisimize, sponsor kuruluşlara ve katkılarını esirgemeyen bütün dostlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu. "Bu etkinlik, ekonomimizin gelişmesi ve büyümesi yolunda inovasyonun önemini vurgulamak, değerlendirmeler yapmak ve bu noktadaki paylaşımları arttırmak üzere düzenlendi. Modern yüzyılda inovasyonla açılan yeni ufukların, başta ekonomi olmak üzere her alanda ülkelere büyük hareket getirdiği hepimizin malumudur." sözlerine yer veren Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı: Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER 'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin İlber Ortaylı: "Trump bir kovboy kadar cahil bir adam" Denizli’de açılan ‘Karma Sergi’ büyük ilgili gördü

"Dünyadaki bilim, teknoloji, sanayi alanındaki değişim ve gelişmeler baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Alışkanlıklarımız ve ihtiyaçlarımız sürekli değişiyor. Bu değişimden hiç şüphesiz en fazla etkilenen parametrelerin başında üretim, sanayi ve ticaret gibi ekonomik unsurlar geliyor. İçinde bulunduğumuz çağ, bu hızlı değişime adapte olabilenlerin ayakta kalabildiği bir çağdır. Değişimi yönlendirenlerin süper güç haline geldiği, bilişim, inovasyon ve girişimcilik çağıdır. Kopyacı sanayi yerine, yeni arayışlara yönelen üretken ve vizyoner sanayi bugün yükselen yıldız haline gelmiş durumda. Bu gerçeği hepimiz görmek, yol haritamızı buna göre çizmek durumundayız. Kendi değerini üreten ve bağımsızlığını koruyabilen bir sanayi, ancak inovasyon sayesinde ortaya koyabileceğimiz teknik atılımlar ve yenilikler sayesinde olabilir." İnovasyonun bireysel başarı öykülerinin toplumsal dönüşüm hikayelerine temas ettiği noktada başladığının altını çizen Kasapoğlu, "Çünkü inovasyon, şahsi zaferden öte, toplumsal faydadır. Bunun için de bütün organlarıyla inovasyonu benimseyen bir firma, kurum, devlet yapısına ve bunların kendi aralarında gidecekleri iş birliklerine ihtiyacımız vardır. Bu çerçevede, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve paydaşları marifetiyle hayata geçirilen İnovatim, İnovalig, İnosuit ve TİM-TEB Girişim Evi gibi projeleri çok başarılı bulduğumu ifade etmek istiyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisini inovasyon konusunda yaptığı bu örnek çalışmalardan ötürü gönülden kutluyorum." şeklinde konuştu.

- Kod Adı: 2023 Projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bütün imkanlarıyla inovasyon alanında üzerlerine düşeni yerine getirme gayreti içinde olduklarını aktaran Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin inovatif ilerlemenin gerisinde kalmasına asla izin vermeyeceklerini kaydetti. Türkiye genelindeki 300'den fazla gençlik merkezinde, sanattan, spora, eğitimden, sosyal projelere kadar gençlere ihtiyaç duydukları her konuda imkanlar sağladıklarını hatırlatan Gençlik ve Spor Bakanı, şöyle devam etti: "Gençlik merkezlerimizin, inovasyon ve girişimcilik anlamında da olağanüstü işlere imza attığını ifade etmek istiyorum. Bunlardan biri, 81 ilimizin tamamında hayata geçirdiğimiz 'Kod Adı: 2023 Projesi'. Proje kapsamında gençlerimize; algoritma, kodlama, elektronik ve robotik, web programlama, oyun ve animasyon, mobil uygulama eğitimleri veriyoruz. Ayrıca milli yazılımların önemi, erken yaşta kodlama eğitimi, dijital bilgi güvenliği, siber güvenlik, etkili sosyal medya yönetimi ve dijital pazarlama üzerine seminer programları düzenliyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 67 bin 300'den fazla gencimizin katılımıyla toplamda 5 bin 910 faaliyet gerçekleştirdik. Kod Adı: 2023 Projesi kapsamında, gençlerimizin ürettikleri ürün ve projeleri, önde gelen teknoloji fuarlarında sergilemelerine imkan sağladık."

- Dene-Yap Teknoloji Atölyeleri Projesi Bir diğer önemli projelerinin de "Dene-Yap Teknoloji Atölyeleri" olacağını belirten Mehmet Muharrem Kasapoğlu, projenin detaylarıyla ilgili şu bilgiyi verdi: "Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı iş birliğiyle yine gençlerimiz için son derece faydalı olacak bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. 12 farklı ildeki gençlik merkezlerimizde teknoloji atölyeleri kurarak, gençlerimizi, takım çalışması, yenilikçi düşünce, proje geliştirme odaklı eğitim programları ile daha üretken olmaları için destekleyeceğiz. Dene-Yap Teknoloji Atölyeleri'nde, tasarım ve üretim, robotik kodlama, elektronik programlama, nesnelerin interneti, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık teknolojileri ve yapay zeka konularında eğitimler vereceğiz. Ortaokul başlangıç ve lise başlangıç çağı olmak üzere iki yaş grubunda verilecek eğitim modeli, 2 yıl ders, 1 yıl uygulama projesi olmak üzere toplam 3 yıl olarak tasarlandı. Eğitimler, derslerde sürekli uygulama imkanı sunulan, teknik araç ve gereçlerin yer aldığı atölyelerde verilecek. Her bir ders modülü sonunda, bir uygulama projesi yer alacak. Bu şekilde, kazanımlar da pekiştirilmiş olacak. İnşallah 15 Temmuz 2019 tarihinde eğitimlere başlıyoruz."

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü vasıtasıyla gençleri inovatif yönden geliştirmek, verilen eğitim ve seminerlerle, entelektüel bilgi birikimlerini artırmak noktasında gayret gösterdiklerine de değinen Bakan Kasapoğlu, "Mühendislik Kış Kampı'mızda, gençlerimizi alanında uzman isimlerle ve kıymetli akademisyenlerle bir araya getirdik. Türkiye'nin mühendislik birikimi, Ar-Ge ve inovasyon, nanoteknoloji, girişimcilik, yazılım teknolojileri ve yerli yazılımın önemi ve yapay zekâ konularını masaya yatırdık. Yine, Mimar Sinan Mühendisler Birliğiyle beraber Ar-Ge-İnovasyon Eğitim Programı düzenlemeye devam ediyoruz. Öte yandan yurtlarımızda, mühendishane, kodlama, maket yapımı, iş dünyasına erişim ve girişimcilik, model uçak yapımı, Solidworks, 3DS Max animasyon kursları gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı, "2002'den bu yana Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz bütün atılımlar; daha güçlü, daha büyük, daha müreffeh bir ülke olma mücadelesidir." sözlerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdü: