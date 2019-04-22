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Türkiye İnovasyon Haftası, 3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 12:38 | Son Güncelleme

Türkiye'de inovasyon kavramının yerleşmesine ve gelişmesine katkı sağlayan etkinlik, Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla TİM tarafından İstanbul'da düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenecek Türkiye İnovasyon Haftası, 3-4 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de inovasyon kavramının yerleşmesine ve gelişmesine katkı sağlayan, inovasyon ekosisteminin en büyük buluşması Türkiye İnovasyon Haftası, 3-4 Mayıs'ta İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Etkinlik, dünyada ve Türkiye'de fark yaratan uluslararası profesyonelleri, sanayicileri, akademisyenleri ve üniversite öğrencilerini bir araya getirecek.

İnovasyon odaklı konferans, sergi, atölye çalışmaları ve deneyim alanlarıyla dünya çapında bir etkinlik olan Türkiye İnovasyon Haftası'nda, Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG ödül töreni de gerçekleştirilecek.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in katılımı beklenirken, konuşmacılar arasında Shazam Kurucu Ortağı Chris Barton ve eski Estonya Devlet Başkanı Toomas Hendrik Ilves gibi uzman isimler de yer alacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca, "Teknolojik İlerlemede Çarpan Etkisi: Savunma Sanayi", "Hayata Dokunan İnovasyon", "Türkiye'de İnovasyon ve Gelecek", "Dijital Dönüşümden Üretim Dönüşümüne: Sanayide Yeni Ufuklar", "İhracatın Yeni Rotası: Fiyat Rekabetinden Bilgi Rekabetine", "Finansta İnovasyon: Fintech ve Blokzincir Teknolojileri" başlıklı paneller düzenlenecek.

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