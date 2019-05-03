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Türkiye İnovasyon Haftası başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 14:24 | Son Güncelleme

“Türkiye İnovasyon Haftası” etkinliğinde konuşan Selçuk Bayraktar,”Şu anda Akıncı İHA da geliştirme faaliyetleri de devam ediyor.

“Türkiye İnovasyon Haftası” etkinliğinde konuşan Selçuk Bayraktar,”Şu anda Akıncı İHA da geliştirme faaliyetleri de devam ediyor. Bu 5 buçuk tonluk bir uçak. Daha stratejik görevler yapabilme özelliğine sahip. Seyir füzeleri de taşıyabilecek. İlk uçuşu da 3-4 ay sonra gerçekleşecek. Bu bir anlamda Türkiye’yi bir üst lige taşıyacak” dedi.
Türkiye’de inovasyon kavramının yerleşmesine ve gelişmesine büyük katkı sağlayan, inovasyon ekosisteminin en büyük buluşması olan “Türkiye İnovasyon Haftası” başladı. Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen etkinlik İstanbul Kongre Merkezi’nde başladı. Dünyada ve Türkiye’de fark yaratan uluslararası profesyonelleri, sanayicileri, akademisyenleri ve üniversite öğrencilerini İstanbul’da bir araya getirerek inovasyon odaklı konferans, sergi ve atölye çalışmaları ve deneyim alanları ile dünya çapında bir etkinlik olan “Türkiye İnovasyon Haftası”na BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle katıldı.
Programda üretimi tamamlanan Bayraktar TB2 ve çalışmalarına devam edilen Akıncı ve Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projelerini tanıtan Bayraktar, gelişmiş sistem ve akıllı mühimmatları ile Türkiye’nin İHA gücüne önemli katkı sağlayacak olan Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın ilk uçuşunu 3-4 ay sonra gerçekleştireceğini açıkladı.

“Akıncı İHA’nın ilk uçuşu 3-4 ay sonra gerçekleşecek”
Projelerinden bahseden BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “Bayraktar TB2 terörle mücadelede çok daha önemli vazife üstlenmiş oldu. Bugüne kadar 95 bin saatin üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Biz konuşurken onlarcası havada her gün bu saat git gide artıyor. Şu anda TSK, EGM ve MİT’in envanterinde 80 adet hava aracımız görev yapıyor. Bunların da 9 tanesi yurt dışında görev yapıyor. Bu sayı daha da artacak, yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. Türkiye’nin yurt dışına ihraç ettiği ilk İHA olma unvanına sahip. Şu anda Akıncı İHA da geliştirme faaliyetleri de devam ediyor. Bu 5 buçuk tonluk bir uçak. Daha stratejik görevler yapabilme özelliğine sahip. Seyir füzeleri de taşıyabilecek, Ülkemizin milli akıllı mühimmatları da var. İlk uçuşu da 3-4 ay sonra gerçekleşecek. Bu bir anlamda Türkiye’yi bir üst lige taşıyacak. Çalışmalarımıza devam ettiğimiz insansız savaş uçağı (Muharip İnsansız Uçak Sistemi- MİUS) projesine çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bilime, teknolojiye, bilgiye dayanmayan projeler bir yere kadar başarılı olabilir”
Bilime, teknolojiye, bilgiye dayanmayan projelerin bir süre sonra başarısız olacağını ifade eden Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Şu anda savunma sanayiinde 680-690 adet proje gidiyor. Sadece AR-GE kavramı altında yüze yakın projemiz var. Savunma ve Teknoloji Bakanlığı ile çok yakın temasımız var. İnsanlar bazen öğrenilmiş çaresizliği yaşayabiliyorlar. İtiraz edeceğimiz şeylerden bir tanesi de öğrenilmiş çaresizlik. Eğer yaptığınız bir işte, bulunduğunuz bir noktada insanlar böyle olmalı dediklerinde bir sorgulayın. Sorgulamak çok önemli. Sorgulamak, herkesin yaptığı gibi değil ama böyle yapsam nasıl olur diye düşünmek yine inovasyonu, buluşçuluğu tetikleyen noktalardan bir tanesi. Bilime, teknolojiye, bilgiye dayanmayan projeler bir yere kadar başarılı olabilir ama eğer geleceğe yönelik bir şey yapmak istiyorsanız mutlaka o konunun teknolojisi, bilgisi, araştırması altyapıyı oluşturmak zorundadır” dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla gerçekleşen Türkiye İnovasyon Haftası 3-4 Mayıs tarihlerinde devam edecek.

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