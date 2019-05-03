İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay itibarıyla ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 artarak 15 milyar 273 milyon dolara ulaştığını belirterek, "İthalatımız yüzde 14,6 azalarak 18,1 milyar dolara geriledi. Böylece dış ticaret açığımız yüzde 57,8 azalarak 2 milyar 831 milyon dolar olarak gerçekleşti." dedi. Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Ödül Töreni'ndeki konuşmasında, hafta kapsamındaki etkinliklerin ülke ve iş dünyası için hayırlara vesile olmasını diledi. Ödül verilecek firmaları ve temsilcileri tebrik eden Erdoğan, dünyada ve Türkiye'de yenilikçilik alanında fark ortaya koymuş isimleri bir araya getiren etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti. Erdoğan, inovasyon konusuna değer veren sanayicileri, profesyonelleri, akademisyenleri, araştırmacıları ve medya mensuplarını buluşturan toplantının ülkenin geleceğine ışık tutacağına inandığını söyledi. Türklerin yapı olarak girişimciliğe, yenilikçiliğe ve üretkenliğe açık bir millet olduğunu ifade eden Erdoğan, bu hafta etkinlikleri çerçevesinde paylaşılan hikayelerin, ürünlerin milletin bu özelliğini açıkça ortaya koyduğunu, buna rağmen hedeflerin hala uzağında olunduğunu kaydetti.

Erdoğan, en büyük sorunun sistemli, düzenli ve sabırlı çalışmayı öğrenmekte zorlanılması olduğunu dile getirerek, "Bir an önce neticeye ulaşmak istediğimiz için hep kestirme yollardan gidiyor ve bu sebeple pek çok işi yarım bırakıyoruz. Bunun için de maalesef hedeflediğimiz şeyleri gerçekleştiremiyoruz. Son yıllarda bu doğrultuda olumlu yönde ciddi mesafeler katettiğimizi görmekten memnunum." diye konuştu. İDEF 2019 Savunma Sanayi Fuarı'nda çok önemli ürünlerin sergilendiğini gördüğünü, diğer ülkelerin yarım asırlık çalışmayla geldiği yere Türkiye'deki firmaların ve girişimcilerin 3-5 yıllık bir gayretle ulaşabildiğini anlatan Erdoğan, aynı şekilde diplomasiden finansa kadar her alanda benzer birikimlere sahip olunduğuna dikkati çekti. Erdoğan, bunun için artık Türkiye olarak yaptırım hedeflerinin çok daha soğukkanlı karşılanabildiğini belirterek, "Ülkemizi hedef alan operasyonlar karşısında giderek çok daha güçlü bir duruş sergileyebiliyoruz. Eskiler, 'kötü komşu insanı hacet sahibi eder' derler. Biz de maruz kaldığımız haksızlıklar, adaletsizlikler, saldırılar, tuzaklar, tezgahlar karşısında her alanda kendi göbeğimizi kendimiz kesmeyi başardık. Bir dağ ne kadar yüce olsa dağ kenarı yol olur türküsünde olduğu gibi önümüzdeki engelleri aşacak bir yolu mutlaka buluyoruz. İnovasyona, yani yenilikçiliğe uygun yapımız, bu başarının gerisinde yatan en önemli sebeptir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Beka mücadelesinde ön saflarında yer alıyorsunuz" Bugün ortaöğretimden üniversitelere, iş dünyasından kültür ve sanata kadar her alanda gözle görülür bir inovasyon heyecanına şahit olunduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Sizler gerek ihracatımızın artırılması ve niteliğinin yükseltilmesi, gerek diğer alanlarda ortaya koyduğunuz gayretlerle ülkemizin beka mücadelesinin en ön saflarında yer alıyorsunuz. Bunun için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ülkemiz ihracatının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi, 83 bin üyesiyle Türk ticaret diplomasisinin sahadaki en büyük gücüdür. Bugün Türkiye dünyadaki 222 ülke ve bölgede ürünleriyle bayrak gösteriyor. Geçtiğimiz ay itibarıyla ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 artarak 15 milyar 273 milyon dolara ulaşırken, ithalatımız yüzde 14,6 azalarak 18,1 milyar dolara geriledi. Böylece dış ticaret açığımız yüzde 57,8 azalarak 2 milyar 831 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatımızın ithalatımızı karşılama oranı ise geçen yılın nisan ayında yüzde 68,3 iken bu yıl aynı oran yüzde 84,4'e yükseldi. Bizim için artık mal ve hizmet ihracatı tek başına yeterli değildir. 2023 hedeflerimize ulaşabilmemiz için yaptığımız ihracatın katma değerini yükseltmemiz gerekiyor. Her konuda olduğu gibi ihracat hususunda da bir düğüm noktası vardır. Onu aşana kadar adeta iğneyle kuyu kazar gibi çalışmamız gerekiyor ama bu düğümü çözdüğünüzde bir anda adeta kanatlanıp uçmaya başladığınızı görürsünüz. Türkiye iğneyle kuyu kazma noktasını geride bırakmış ve kanatlanıp uçma aşamasının eşiğine gelmiş bir ülkedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, reel sektör ve finans sektörü ile ekonomi yönetim ve güç kaynağı olan milletle el ele verildiğinde bunun başarılacağına inandığını söyledi. - "Girişimcilerimizin sesi olmaya çalıştık" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'la birlikte fiilen uygulamaya konulan yeni yönetim sisteminin bu konudaki en önemli fırsat olduğunu belirterek, Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı boyunca gittiği her yerde mal ve hizmet ihracatçılarının, girişimcilerin sesi olmaya, onların önlerini hep açmaya çalıştıklarını kaydetti. Türkiye'yi çok önemli bir yere de getirdiklerini ifade eden Erdoğan, bundan sonra hep birlikte daha çok çalışılacağını, sanayicinin daha çok üreteceğini, girişimcilerin daha çok yatırım yapacağını, ihracatçıların yeni pazarlar bulacağını, böylece hep birlikte ileriye gidileceğini anlattı. İhracatın katma değerini yükseltmek için inovasyona, tasarıma, teknolojiye, araştırma ve geliştirmeye daha çok önem vereceklerini dile getiren Erdoğan, iki yıl önceki etkinliğin kapanış töreninde Türkiye ve dünyadan verdiği örneklerle bu konuda ülkenin önünün ne kadar açık olduğunu ifade ettiğini söyledi.

Erdoğan, üretkenlikte değil, bunu sisteme bağlayıp ticarileştirmede sıkıntı yaşandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnşallah bu tür platformlar, en ücra köşedeki marangozumuzdan yüksek teknolojiye dayalı üretim yapan en modern tesisimize kadar her yerde bu anlayışın yerleşmesine katkıda bulunacaktır. Bu yaklaşımı yaygınlaştırdığımızda ne kaynak sıkıntısı ne de pazar sıkıntısı yaşarız. Bir de bunun üzerine bizim insanımızın çalışma azmini ve becerisini eklediğimizde, Allah'ın izniyle ulaşamayacağımız hedef yoktur. İşte göreve geldiğimizde Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolardı ama şimdi 169 milyar dolara ulaştık. Bu yıl inşallah bunu çok daha ilerilere taşıyacağız." - "Cumhurbaşkanı olarak hep yanınızda yer alacağım" Erdoğan, giderek sertleşen rekabet ortamının üreticileri maliyetlerini aşağıya, ürün kalitesini de yukarıya doğru çekmeye zorladığının altını çizerek, bu zor denklemin çözüm yolunun da inovasyondan, yenilikçilikten geçtiğini ifade etti. Yapay zekanın her alanda varlığını ve etkinliğini hissettirdiği bir dönemde konvansiyonel yöntemlerle rekabette öne çıkılamayacağını vurgulayan Erdoğan, dünyanın en büyük 10 şirketine bakıldığında 8'inin teknoloji ve iletişim verilerinden oluştuğunun görüldüğünü anlattı.

Erdoğan, bu durumun verinin en az üretim kadar değerli olduğu bir dünyaya doğru gidildiğini gösterdiğini ifade ederek, dijital dönüşüme bu sebeple kritik bir politika olarak sahip çıktıklarını belirtti. Cumhurbaşkanlığı'nda doğrudan kendisine bağlı bir dijital dönüşüm ofisi kurarak bu işi lafta bırakmayıp icraata döktüklerini dile getiren Erdoğan, "e-devlet" uygulamalarıyla tüm kamu kurumlarında dijital dönüşümün hızlandırıldığını kaydetti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bununla birlikte dijital ekonominin de hızlandırıldığını aktararak, "Dünyada ve ülkemizde dijital dönüşümü gerçekleştiren devletlerin prestiji, şirketlerin de değerleri hızla artıyor. Buna karşılık hala eski düzende devam edenler ise hızla irtifa kaybediyor. Geleceğin ekonomisinin ekosistemi içinde kalmanın yolu, bu sürecin anahtar kavramı olan inovasyondan geçiyor. İhracatçılarımız, büyük sanayicilerimiz ve KOBİ'lerimiz başta olmak üzere, ülkemiz ekonomisinin tüm bileşenlerinin yeni dönemin ruhunu kavradığına inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra hep yanınızda yer alacağım." şeklinde konuştu. (Sürecek)

Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Ödül Töreni

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "Geçtiğimiz ay itibarıyla ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 artarak 15 milyar 273 milyon dolara ulaşırken, ithalatımız yüzde 14,6 azalarak 18,1 milyar dolara geriledi. Böylece dış ticaret a

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Kocaeli'de

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Kocaeli'de

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Kocaeli'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan