Erdoğan, "Ar-Ge Liderliği Özel Ödülü" kategorisinde Arçelik adına Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçoğlu'na, "Girişimcilik Özel Ödülü" kategorisinde Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) adına TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici'ye, "Teknoloji Geliştirme Özel Ödülü" kategorisinde Turkcell adına Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça'ya ve "Uluslararası Başarı Özel Ödülü" kategorisinde THY adına THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'ya ödül verdi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Ödül Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnovalig Özel Ödülleri'ni sahiplerine takdim etti.

İSTANBUL (AA) - Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Ödülleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu.

- İnovalig Ödülleri

Törende, "İnovasyon Stratejisi" kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi adına Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu'na, "İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü" kategorisinde Türkiye şampiyonu Wiser Wash Konfeksiyon Tekstil Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi adına Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Gözaçan'a, "İnovasyon Döngüsü" kategorisinde Türkiye şampiyonu Asis Otomasyon ve Akaryakıt Sistemleri adına Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kaya'ya, "İnovasyon Kaynakları" kategorisinde Türkiye şampiyonu DYO Boya Fabrikaları adına Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar'a, "İnovasyon Sonuçları" kategorisinde Türkiye şampiyonu Estaş Eksantrik Sanayi adına Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin'e ödül takdim edildi.