HABER

"Türkiye inşa ettiği sınırları dışındaki kalıntıları bulup restore ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 15:31 | Son Güncelleme

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Gül Baba Türbesi'nin açılışında konuştu: - "Türkiye kendi kültürüyle gurur duyuyor, güçlü ve kendine güvenen ülkeler gibi sınırları dışında kendileri tarafından inşa edilen yapıların kalıntılarını bulup restore ediyor" - "Türkiye'deki Macar eserlerinin de iyi korunduğunu görüyoruz"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ''Türkiye kendi kültürüyle gurur duyuyor, güçlü ve kendine güvenen ülkeler gibi sınırları dışında kendileri tarafından inşa edilen yapıların kalıntılarını bulup restore ediyor." dedi.

Başbakan Orban, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile katıldığı Gül Baba Türbesi'nin açılış programında konuştu.

Başkent Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nin 1914 yılında "korunması gereken tarihi eser" olarak ilan edildiğini anımsatan Orban, ''Bu türbeyi birlikte restore ettik ve bugün de açılışını birlikte yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a türbenin restorasyonuna gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederim.'' ifadesini kullandı.

Orban, Gül Baba Türbesi'ni hem Macarların hem de Türklerin sahiplendiğini belirterek, "Türkiye kendi kültürüyle gurur duyuyor, güçlü ve kendine güvenen ülkeler gibi sınırları dışında kendileri tarafından inşa edilen yapıların kalıntılarını bulup restore ediyor." diye konuştu.

Türbenin yer aldığı bölgenin Gül Tepesi olarak isimlendirildiğini aktaran Orban, Gül Baba'nın bugün de Macarların hafızasında yer aldığını ve hakkında film ve çeşitli çalışmalar yapıldığını hatırlattı.

Orban, Türkiye'de çok sayıda Macar tarihiyle ilgili eserler bulunduğunu ve Türkiye'nin bu eserlere sahip çıktığını kaydederek teşekkür etti.

Türkiye'ye matbaayı götüren Macar kökenli İbrahim Müteferrika başta olmak üzere Macar tarihindeki birçok önemli şahsiyetin Türkiye'de ikamet ettiğini söyleyen Başbakan Orban, "Bizim özgürlük savaşçılarımız sizin yanınıza sığındılar. Thökly İmre ve İlona Zrinyi İzmit'te, Ferenc Rakoczi Tekirdağ'da ve Lajos Kossuth ise Kütahya'da yaşadı. Birinci Dünya Savaşı'nda da aynı cephede savaştık. Türkiye'deki Macar eserlerinin de iyi korunduğunu görüyoruz.'' şeklinde konuştu.

Başbakan Orban, iş adamı Adnan Polat'ın Gül Baba Türbesi'nin yenilenmesi konusunda çaba gösterdiğini vurgulayarak ülkesi adına teşekkür etti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Meclis başkanları eşleri, Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ettiMeclis başkanları eşleri, Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti
Son dakika KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı varSon dakika KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Macaristan Macaristan Başbakanı Viktor Orban Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

İlginizi Çekebilir

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Meral Akşener'in Üsküdar'daki evine yapılan MHP baskınında ikinci perde: Eline tüküreyim!

Meral Akşener'in Üsküdar'daki evine yapılan MHP baskınında ikinci perde: Eline tüküreyim!

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acılı baba kızı için miting yapacak

Acılı baba kızı için miting yapacak

MHP'li grubun bastığı Akşener'in evinde o videoyu çeken kişinin kim olduğu ortaya çıktı!

MHP'li grubun bastığı Akşener'in evinde o videoyu çeken kişinin kim olduğu ortaya çıktı!

Son dakika KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İki üniversite arasında 'FETÖ'cü' kavgası!

İki üniversite arasında 'FETÖ'cü' kavgası!

Hulusi Akar'ın yaptırdığı camiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ibadete açacak!

Hulusi Akar'ın yaptırdığı camiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ibadete açacak!

İstanbul'da terör operasyonu! Bomba süslü pankart...

İstanbul'da terör operasyonu! Bomba süslü pankart...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.