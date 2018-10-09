"Türkiye inşa ettiği sınırları dışındaki kalıntıları bulup restore ediyor"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ''Türkiye kendi kültürüyle gurur duyuyor, güçlü ve kendine güvenen ülkeler gibi sınırları dışında kendileri tarafından inşa edilen yapıların kalıntılarını bulup restore ediyor." dedi.

Başbakan Orban, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile katıldığı Gül Baba Türbesi'nin açılış programında konuştu.

Başkent Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nin 1914 yılında "korunması gereken tarihi eser" olarak ilan edildiğini anımsatan Orban, ''Bu türbeyi birlikte restore ettik ve bugün de açılışını birlikte yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a türbenin restorasyonuna gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederim.'' ifadesini kullandı.

Orban, Gül Baba Türbesi'ni hem Macarların hem de Türklerin sahiplendiğini belirterek, "Türkiye kendi kültürüyle gurur duyuyor, güçlü ve kendine güvenen ülkeler gibi sınırları dışında kendileri tarafından inşa edilen yapıların kalıntılarını bulup restore ediyor." diye konuştu.

Türbenin yer aldığı bölgenin Gül Tepesi olarak isimlendirildiğini aktaran Orban, Gül Baba'nın bugün de Macarların hafızasında yer aldığını ve hakkında film ve çeşitli çalışmalar yapıldığını hatırlattı.