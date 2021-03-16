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  4. Türkiye internet hızında 103’üncü oldu

Türkiye internet hızında 103’üncü oldu

16.03.2021 10:25 | Son Güncelleme:
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Türkiye internet hızında 103’üncü oldu

Hayatımıza ilk 1993 yılında giren ve sonrasında yaşamın büyük bir parçası haline gelen internetin, pandemi dönemiyle kullanımı artarken, ülke bazlı sabit geniş bant internet hızları da belli oldu. Böylelikle Türkiye’nin 30.51( Mbps) ile 170 ülke arasında 103. sıraya yerleştiği görüldü.

Medya takip kurumu Ajans Press’in, Speedtest verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 170 ülkenin sabit geniş bant internet hızları belli oldu.

İŞTE TÜRKİYE'NİN İNTERNET HIZI

Böylelikle Türkiye’nin 30.51( Mbps) ile 103. sıraya yerleştiği görüldü. En yüksek internet hızı 238.59 (Mbps) ile Singapur’da görülürken, ikinci sıraya 231.70 (Mbps) ile Hong Kong, üçüncü sıraya ise 217.70 (Mbps) ile Tayland yerleştiği kaydedildi. En düşük internet hızı ile listenin son sırasında yer alan ülke 2.77 (Mbps) ile Türkmenistan’da olarak saptandı.

UZAKTAN EĞİTİM MODELİ İNTERNETİN ÖNEMİNİ ARTIRDI

Ajans Press, internet ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl internet ile alakalı basına 164 bin 883 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece internet hızı ile ilgili çıkan haber sayısı ise 3 bin 902 olarak saptandı. Pandemi dönemi ile birlikte hayatımıza giren uzaktan eğitim modeli internetin önemini arttırırken, evden çalışma sistemiyle daha da kıymetli bir hale geldi. Türkiye’de çoğu şey online şekilde devam ederken, geçen yıl 5G’nin basında konuşulma sayısı 7 bin 964 haber oldu. Sosyal medya da Türkiye’de en fazla kullanılan mecralar arasında yer alırken, 205 bin 878 haberle gündemde yer almayı başardı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
internet pandemi Türkiye 5G
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne 30u lan! 10 mbiti gorursek sanslıyız
ben ilk üçte olduğumuzu zanndediyordum yine kandırıldıkmı ne

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