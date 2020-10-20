Türkiye İnternet Hızında 175 Ülke Arasında 101’inci Sırada

Özellikle Corona virüsü salgını sonrasında uzaktan eğitim ve evden iş yapmanın yaygınlaşması, Türkiye’nin internet hızını da yeniden gündeme getirdi.

Dünyadaki ülkelerin geniş bant indirme hızları ortalamasına dair en güncel ve en fazla veriye dayalı olan Speedtest firmasının, Eylül 2020 verilerine göre, Türkiye 101’inci sırada yer alıyor. Türkiye 2017’de 83’üncü, 2018’de 91’inci sıradaydı.

Türkiye’nin indirme hızı 27,86 mbps

Ülkelerin internet hızı “geniş bant” (Broadband) olarak bilinen iletim sisteminde her saniyede iletilen megabit miktarı (mbps) ile ölçülüyor. Speedtest’in en güncel olan Eylül ayı verilerine göre, Türkiye’de sabit indirme hızı 27,86 mbps. Dünya ortalaması 85,73 mbps. İlk sırada yer alan Singapur’daysa internet kullanıcıları saniyede 226,60 megabitlik bir hıza sahip. Singapur’u 210,73 mbps’le Hong Kong ve 193,47 mbps’le Romanya izliyor. Sonuncu sırada yer alan Türkmenistan’da ise internet hızı 3,40 mbps.

Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında sonuncu

Dominik, Bangladeş, Seyşeller, Özbekistan, Yunanistan, Sri Lanka ve Ermenistan sıralamada Türkiye’nin önünde yer alırken Guyana, Irak, Gürcistan, Dominik Cumhuriyeti, Filipinler, Ekvator ve Kamboçya, Türkiye’den daha yavaş internete sahip ülkeler arasında. Avrupa ülkeleri arasındaysa Türkiye, sonuncu sırada yer alıyor.