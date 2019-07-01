HABER

"Türkiye, Irak açısından en efektif ticari partner"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 15:28 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: "Cumhurbaşkanımız ve Irak Başbakanı, iki ülke arasında 20 milyar dolarlık ticaret hacminin hedeflendiğini ortaya koydu. Türkiye, Irak açısından da en efektif ticari partner" - Bağdat Ticaret Odası Başkanı Cafer el-Hamdani: "Irak'ın yeniden imarı sürecinde Türk firmalarının güçlü şekilde yer almasını istiyoruz"

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret eden İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Bağdat Ticaret Odası Başkanı Cafer el-Hamdani ile bir araya geldi.

Bağdat'taki ticaret odası binasında gerçekleştirilen görüşmede Hamdani, "Irak'ın yeniden imarı sürecinde Türk firmalarının güçlü şekilde yer almasını istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak'a yapacağı ziyaretin önemli olacağını vurgulayan Hamdani, bu ziyaretle iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin güçlendirileceğini ve önemli anlaşmaların imzalanacağını ifade etti.

Öte yandan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de sözlerine "1 Temmuz gibi sıcak bir günde Bağdat'a geldik ki, Bağdat ile en sıcak ilişkileri kuralım." diyerek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz mayıs ayında Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile Ankara'da görüşmesi ve ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Bağdat ziyaretinde ticari ilişkilerin önemli ölçüde görüşüldüğünü hatırlatan Avdagiç, "Hükümetimiz, Irak ile ticaret alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi için açık irade ortaya koymuştur." dedi.

- "Türkiye, Irak açısından en efektif ticari partner"

Görüşme sonrası AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Avdagiç, "Cumhurbaşkanımız ve Irak Başbakanı, iki ülke arasında 20 milyar dolarlık ticaret hacminin hedeflendiğini ortaya koydu. İki ülkenin en büyük ticaret odaları olarak hedefimiz; iş camiasının ortaya koyacağı gayret ve çalışmalarla bir an önce söz konusu ticaret hacmine ulaşmak." diye konuştu.

Irak'taki Türk yatırımların sayısını artırmak ve Irak'ın yeniden inşası konusunda Türk firmaların etkin şekilde bulunmasını sağlamak gibi hedeflerinin bulunduğunu aktaran Avdagiç, şunları kaydetti:

"Türkiye, Irak açısından da en efektif ticari partner. Bir tarafta ticaret, bir tarafta yatırımlar ve diğer tarafta da Irak'ın yeniden inşası konusunda üç ayaklı süreçte olabildiğince aktif almak konusunda gayret ediyoruz. Ticaretin bazı sıkıntı ve çözülmesi gereken problemleri olduğunu açık şekilde ifade ettik. Kısa süre önce Ticaret Bakanımız Ruhsan Pekcan buraya geldiğinde bu konuların hepsi gündeme gelmişti. Ama bu konuların üzerinde defalarca duruyoruz ki bir an evvel çözülsün."

Avdagiç ayrıca Türkiye'nin Bağdat dışında Basra ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile de yoğun ticari ilişkilerinin bulunduğunu ifade ederek, söz konusu ticaretin Irak'ın tüm bölgelerine hızlıca yayılması ve ticaret hacminin yükseltilmesinin önünde hiçbir engelin olmadığını söyledi.

- "Irak ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde ivmelenme oldu"

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da İstanbul Ticaret Odası'ndan Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

İstanbul Ticaret Odası'nın dünyanın üçüncü büyük ticaret odası olduğunu belirten Yıldız, bu ziyaretin Irak'a ticaretteki çok boyutluluk vizyonunu getireceğini söyledi.

"Irak ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde son dönemde ivmelenme oldu." diyen Yıldız, "Aynı zamanda son dönemde sıkça şikayet edilen, 'ticaretin önünde yasak ve engeller' konusu var. İş adamları arasındaki görüşmeler, hem bu engellerin aşılmasına katkı sunacak, hem de bunları hükümetler arasında olmaktan çıkartacak ve iş adamları arasına taşıyacak." dedi.

Görüşme sonrası Bağdat Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Odası arasında ortak mutabakat zaptı imzalandı.

PARTNERBir hafta boyunca yaptıkları paylaşımlarla duygularımıza tercüman olan 19 kişiBir hafta boyunca yaptıkları paylaşımlarla duygularımıza tercüman olan 19 kişi
Yavru kuşu şırıngayla besliyorYavru kuşu şırıngayla besliyor
Yüz binlerce öğrencinin beklediği gün geldiYüz binlerce öğrencinin beklediği gün geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak istanbul ticaret odası tükiye

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da çocuk parkında korku dolu anlar

Bodrum'da çocuk parkında korku dolu anlar

Ülkelerine dönen son Suriyeli sayısı açıklandı

Ülkelerine dönen son Suriyeli sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığından 'bedelsiz arsa tahsisi' iddialarına yalanlama

Bakanlıktan 'bedelsiz arsa tahsisi' iddialarına yalanlama

LGS tercih başvuruları başladı (Son tercih günü ne zaman?)

Yüz binlerce öğrencinin beklediği gün geldi

İBB'de bir istifa daha! Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu istifa etti

İBB'de bir istifa daha!

Mardin Valiliği'nden 'uzun boylu bitki' kararı

Mardin Valiliği'nden 'uzun boylu bitki' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.