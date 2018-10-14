HABER

"Türkiye, Irak için önemli bir komşu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 14:03 | Son Güncelleme

Irak Meclis Başkan Yardımcısı Beşir Halil Haddad: "Türkiye, Irak için önemli bir komşu. Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Bağdat'taki temasları da ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacını taşıyordu"

ERBİL (AA) - Irak Meclis Başkan Yardımcısı Beşir Halil Haddad, Türkiye'nin Irak için önemli bir komşu olduğunu belirterek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretinin de ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacını taşıdığını ifade etti.

Haddad, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Irak temasları, ülkedeki hükümet kurma çalışmaları, Erbil-Bağdat arasındaki sorunlara" ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Meclis Başkan Yardımcısı Haddad, Çavuşoğlu'nun Irak ziyaretine dair, "Türkiye, Irak için önemli bir komşu. Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Bağdat'taki temasları da ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacını taşıyordu." dedi.

Ziyaret sırasında iki ülke arasındaki su meselesinin de ele alındığını belirten Haddad, bu konuda yeni mekanizmalara başvurulması gerektiğini dile getirdi.

Haddad, şu ana kadar su konusunda Türkiye ile Irak arasında bir anlaşmanın bulunmadığını ifade ederek, iki ülkenin teknik heyetlerinin yakın zamanda konuyu masaya yatırabileceklerini söyledi.

Öte yandan, yeni dönemde Bağdat-Erbil arasındaki mevcut sorunların çözümü için umutlu olduklarını dile getiren Haddad, şöyle devam etti:

"Tüm taraflar ilişkilerin eski günlerine dönebilmesi için çaba sarf ediyor. Irak anayasası çerçevesinde tüm alanlarda kapsamlı bir anlaşmaya varılmasını istiyoruz."

Haddad, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi'nin çalışmaları konusunda ise yakın zamanda bu konuda mesafe katedebileceğini aksi takdirde birtakım sorunların oluşabileceği uyarısında bulundu.

PARTNERÜnlü yıldızdan 'yok artık' dedirten frikik!Ünlü yıldızdan 'yok artık' dedirten frikik!
Diriliş Kilisesi'ndeki ayinde Brunson için dua (2)Diriliş Kilisesi'ndeki ayinde Brunson için dua (2)
Örgüt üyelerine şoke eden mesaj: Af çıkacak, devletin başına Adnan Oktar geçecek!Örgüt üyelerine şoke eden mesaj: Af çıkacak, devletin başına Adnan Oktar geçecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ırak Irak Meclis Başkanı Yardımcısı Beşir Halil Haddad Türkiye

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'nın kabusu böyle görüntülendi!

PKK'nın kabusu böyle görüntülendi!

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verin

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verin

Örgüt üyelerine şoke eden mesaj: Af çıkacak, devletin başına Adnan Oktar geçecek!

Örgüt üyelerine şoke eden mesaj: Af çıkacak, devletin başına Adnan Oktar geçecek!

İçki şişesiyle caddeye indi, polislere sevgilisini arattı

İçki şişesiyle caddeye indi, polislere sevgilisini arattı

İstanbul'da ender rastlanan 'mekik kelebeği’ yakalandı

İstanbul'da ender rastlanan 'mekik kelebeği’ yakalandı

Antalya'da ilk kez görüntülenen mavi orkinos zıpkınla avlandı

Antalya'da ilk kez görüntülenen mavi orkinos zıpkınla avlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.