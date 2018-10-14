ERBİL (AA) - Irak Meclis Başkan Yardımcısı Beşir Halil Haddad, Türkiye'nin Irak için önemli bir komşu olduğunu belirterek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretinin de ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacını taşıdığını ifade etti.
Haddad, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Irak temasları, ülkedeki hükümet kurma çalışmaları, Erbil-Bağdat arasındaki sorunlara" ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Meclis Başkan Yardımcısı Haddad, Çavuşoğlu'nun Irak ziyaretine dair, "Türkiye, Irak için önemli bir komşu. Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Bağdat'taki temasları da ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacını taşıyordu." dedi.
Ziyaret sırasında iki ülke arasındaki su meselesinin de ele alındığını belirten Haddad, bu konuda yeni mekanizmalara başvurulması gerektiğini dile getirdi.
Haddad, şu ana kadar su konusunda Türkiye ile Irak arasında bir anlaşmanın bulunmadığını ifade ederek, iki ülkenin teknik heyetlerinin yakın zamanda konuyu masaya yatırabileceklerini söyledi.
Öte yandan, yeni dönemde Bağdat-Erbil arasındaki mevcut sorunların çözümü için umutlu olduklarını dile getiren Haddad, şöyle devam etti:
"Tüm taraflar ilişkilerin eski günlerine dönebilmesi için çaba sarf ediyor. Irak anayasası çerçevesinde tüm alanlarda kapsamlı bir anlaşmaya varılmasını istiyoruz."
Haddad, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi'nin çalışmaları konusunda ise yakın zamanda bu konuda mesafe katedebileceğini aksi takdirde birtakım sorunların oluşabileceği uyarısında bulundu.
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