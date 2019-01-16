"Türkiye-Irak İlişkileri ve Gelişim Ufukları" paneli

Türkiye ile Irak arasındaki bağların tarihi, kültürel, ticari, siyasi ve diplomatik boyutuna işaret eden Hatip, Irak ile Türkiye arasında açılması planlanan Ovaköy sınır kapısına değindi. Hatip, "Irak ve Türkiye, iki taraf da Ovaköy sınır geçişini açmak konusunda kararlı ve elinden gelenin en iyisini yapıyor. Son dönemde bu konuda önemli aşama kaydedildi. Umarım ki yakın zamanda bu noktanın açıldığını ve iki tarafa da fayda sağladığını göreceğiz." dedi.

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hüseyin Mahmud el-Hatib, Irak ile Türkiye arasındaki Ovaköy sınır geçiş noktasını açmak noktasında iki ülkenin kararlı olduğunu belirterek, Ankara ve Bağdat'ın yeni geçişi "Irak'ın doğudan batısına bağlantı kuran stratejik bir nokta" haline getirmeyi hedeflediğini söyledi.

Hatip, Ovaköy sınır kapısının altyapı, köprüler ve otoyolların inşası gibi unsurlarıyla kapsamı çok büyük bir proje olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Asıl plan, (Ovaköy) bu noktayı Irak'ın doğusundan batısına bağlayan, Türkiye ile Irak arasındaki lojistiğin stratejik bir noktası haline getirmek. Türkiye ve Irak arasındaki lojistiğin kritik geçişi haline getirmek. Ovaköy sınır kapısının Irak'tan ürünlerin geçiş süresini 4 gün kadar kısaltması planlanıyor. Bu projede iki taraf için birçok çıkar var, istihdam sağlayacak, altyapımızı ilerletecek. Bu hem Irak hem Türkiye'nin hem de bölgenin çıkarına."

Hatip, 100 günlük ve 6 aylık programını tamamladıktan sonra Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin ziyaret edeceği ilk ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu ifade etti.

- Irak'a çağrı

Dışişleri Bakanlığı Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Güney, "toprak bütünlüğü, ticaret ve yatırımın geliştirilmesi, terörle mücadele ve Irak'ın yeniden inşası" başlıklarının Türkiye'nin Irak ile ilişkilerindeki 4 temeli oluşturduğunu bildirdi.