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Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2019 20:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "Teröristler ve destekçileri mutlaka kaybedecek. Bayrağımız özgürce ve gururla dalgalanmaya devam edecek"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Teröristler ve destekçileri mutlaka kaybedecek. Bayrağımız özgürce ve gururla dalgalanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonuna ilişkin paylaşımda bulundu. Mesajında Türk Bayrağı görseline de yer veren Kalın, şunları kaydetti:

"Irak sınırında şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun. Teröristler ve destekçileri mutlaka kaybedecek. Bayrağımız özgürce ve gururla dalgalanmaya devam edecek."

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

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