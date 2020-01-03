Türkiye Irak’ta Gelişmeleri Güvenlik Zirvesinde Ele Aldı

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki güvenlik toplantısı üç saat sürdü. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı. Altun, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ta yaşanan son gelişmeler, ABD-İran gerginliği, Libya ve Suriye'deki son durumun bütün boyutlarıyla toplantıda ele alındığını bildirdi. Altun, "Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin bölgesel gelişmeler karşısındaki yapıcı tutumunu sürdürmesi gerektiğini, barış ve istikrarın teminine yönelik etkin adımların atılmaya devam edilmesini ve diplomasinin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanılması gerektiğini özellikle vurguladı" açıklaması yaptı. "ABD-İran gerginliğindeki tırmanıştan endişeliyiz" Türkiye, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi konusunda "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz" açıklaması yaptı.

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'ta yaşanan çatışma ortamı ve Süleymani'nin ölümü konusunda yazılı açıklama yapıldı. Türkiye'nin bölgede ABD ile İran arasında gittikçe tırmanan gerilimden derin endişe duyduğu vurgulanan açıklamada, "Özellikle Irak’ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak’ın, hem de bölgemizin barış ve istikrarına zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz. Bu çerçevede, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilerin bulunduğu konvoya yönelik bugün sabah saatlerinde Bağdat’ta gerçekleştirilen ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikardır. Bölgemizde istikrarı tehdit eden bu gibi tırmandırıcı adımların şiddet sarmalını artıracağı ve bu durumdan tüm tarafların zarar göreceği bilinmelidir" denildi. Açıklamada, "Türkiye'nin bölgede dış müdahalelere, suikastlara ve mezhepçi çatışmalara her zaman karşı olduğu" da ifade edildi. Bu bakımdan Türkiye'nin "tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek taraflı adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ettiği" duyuruldu.

CHP: “Süleymani'nin öldürülmesi büyük sorunların başlangıcı olabilir” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, "Kasım Süleymani'nin öldürülmesi büyük sorunların başlangıcı olabilir. Umarım Ortadoğu uçuruma sürüklenmez" dedi. Kılıçdaroğlu, TV kanalları Ankara temsilcileriyle toplantısında, ABD'nin Irak'ı vurmasından sonra İran'ın bölgede etkili bir güç olmaya başladığını kaydetti. Bu süreçte Kasım Süleymani'nin IŞİD gibi örgütlerle ciddi mücadele yürüttüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, "Süleymani'nin öldürülmesi Ortadoğu'da büyük ve yeni sorunların başlangıcı olabilir" yorumunu yaptı. Kılıçdaroğlu, hem İran'ın hem Amerika'nın sağduyulu hareket etmesini temenni ettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da Türkiye'nin dış politikası konusunda seslenerek, "Bizim Erdoğan'dan beklentimiz Ortadoğu politikalarında daha itidalli bir tutum takınmasıdır, Türkiye'yi Ortadoğu ateşinden uzak tutmasıdır. Silahların değil aklın, mantığın, duyguların hakim olması gerekir. Buna ihtiyaç vardır" diye konuştu.