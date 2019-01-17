HABER

Türkiye-İran 48. Alt Güvenlik Komite Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 23:25 | Son Güncelleme

Türkiye-İran 48. Alt Güvenlik Komite Toplantısı

HAKKARİ (AA) - Türkiye ile İran arasındaki 48. Alt Güvenlik Komite Toplantısı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde yapıldı.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hakkari Valisi İdris Akbıyık başkanlığındaki Türkiye heyeti ile Urumiye Valisi Alireza Molla Mohammadizade başkanlığındaki İran heyeti arasındaki toplantı, Esendere Kara Hudut Kapısı'nda gerçekleşti.

İki ülkenin sınır güvenliği, sınırda yapılan ticaret ile ilgili sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda alınan kararlar protokol haline getirildi.

İyi dileklerin temenni edildiği toplantı, karşılıklı hediye takdiminin ardından sonra erdi.

Toplantıya, Urumiye Başkonsolos Vekili Lazgin Sevgin, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun da yer aldığı 19 kişilik heyet katıldı.

Toplantının ardından Yüksekova ilçesindeki yemek programına katılan Akbıyık ve beraberindekiler ile İran heyeti, kent merkezini gezdi.

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
İşadamı kediyi sopayla dövdü; dehşet anları kameradaİşadamı kediyi sopayla dövdü; dehşet anları kamerada
GÜNCELLEME - Hatay'daki uyuşturucu operasyonuGÜNCELLEME - Hatay'daki uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
48. Alt Güvenlik Komite Toplantısı Esendere Hakkari İRAN Türkiye Yüksekova

En Çok Okunan Haberler

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

Kan donduran ifadeler! Arka arkaya itiraf etti!

Kan donduran ifadeler! Arka arkaya itiraf etti!

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
17 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları

17 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu! Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

CHP’li Burak Erbay'dan yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

İstanbul Beylikdüzü'nde 11 katlı binada yangın paniği

İstanbul'da yangın paniği!

106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

FETÖ üyeliğinden hapis yatıp beraat etmişti: Gülen/CIA fırsatını bulsun yine darbe yaptırabilir!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.