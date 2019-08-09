Türkiye-İran 51'inci Alt Güvenlik Komite Toplantısı Urumiye'de yapıldı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- TÜRKİYE ve İran İslam Cumhuriyeti arasındaki Alt Güvenlik Komite Toplantısı'nın 51'incisi İran'ın Urumiye kentinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Türk heyeti adına Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İran heyeti adına ise Urumiye Valisi Alireza Molla Mohammadızade başkanlık yaptı.

İran'ın Urumiye kenti Ticaret ve Sanayi Odası'nın toplantı salonunda gerçekleştirilen Türkiye- İran 51'inci Alt Güvenlik Komite Toplantısı'na, Türk heyeti olarak Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 3. Piyade Tümen Komutanlığı Harekat Plan Subayı Piyade Binbaşı Arif Ferah, 7. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Hasan Koyuncu, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Remzi Özkül ve Esendere Gümrük Müdürü Vekili Olgun Toprakçı katıldı. İran heyeti de Urumiye Valisi Alireza Molla Mohammadızade başkanlığında hazır bulundu.

Akbıyık ve Molla başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2 ülkenin sınır güvenliği, sınırda yapılan ticaretle ilgili sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri görüşüldü. Toplantıda alınan kararlar daha sonra karşılıklı olarak imzalanarak, protokol halinde getirildi. İyi dileklerin temenni edildiği toplantı sonunda heyetler birbirlerine hediye takdim etti.

Toplantının ardından 2 heyet, Urumiye Şehir Müzesi'ni gezerek, burada sergilenen tarihi eserleri yakından inceleleyip, bilgi aldı. Heyetler daha sonra Urumiye kent merkezi ile Tebriz şehrini ziyaret edip, esnafla sohbet etti.

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