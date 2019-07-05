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Türkiye-İran 54. Alt Güvenlik Komite Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 16:49 | Son Güncelleme

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: - "Bu toplantılar karşılıklı bilgi alış verişinin yanında, şehirlerimizi, kültürlerimizi ve birbirimizi tanıma imkanı da sağlıyor" - Hoy Kenti Fermandarı Seyid Muhammed Abidi: - "Sınır güvenliğinin artırılması, terörizme karşı mücadele, insan ve uyuşturucu kaçakçılığını önlemek için kararlar aldık"

Türkiye ve İran arasında "Alt Güvenlik Komite Toplantısı"nın 54'üncüsü İran'ın Hoy kentinde yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığındaki Türkiye heyeti, Kapıköy-Razi Sınır Kapısı'ndan İran'ın Hoy kentine gitti.

Hoy Kenti Fermandarı Seyid Muhammed Abidi tarafından karşılanan Vali Bilmez ve beraberindekiler, Alt Güvenlik Komite Toplantısı'nda, terörle mücadele, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele ve sınır güvenliği konularını görüştü.

Toplantının ardından açıklama yapan Bilmez, İran heyeti ile yaptıkları görüşmelerin iş birliği ve güven ortamını artırdığını söyledi.

İki ülkenin ortak sınırını ilgilendiren sorunların toplantıda gündeme getirildiğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Eksikliklerin giderilmesi için bilgi alışverişinde bulunduk. Bu toplantılar karşılıklı bilgi alışverişinin yanında, şehirlerimizi, kültürlerimizi ve birbirimizi tanıma imkanı da sağlıyor. Bu vesile ile İran heyetine ve İran halkına gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyorum."

Abidi ise, samimi ve dostane geçen ortamda önemli kararlar aldıklarını belirterek, "Sınır güvenliğinin arttırılması, terörizme karşı mücadele, insan ve uyuşturucu kaçakçılığını önlemek için kararlar aldık. Bu arada her iki ülkenin sınırdaki vatandaşlarının ticareti için önemli olan bir Kapıköy-Razi Sınır Kapısı var. Bu büyük bir nimettir. Buradaki ticaretin geliştirilmesi için çalışmalar yapacağız. İnşallah her anlamda iş birliğimiz gelişerek devam edecek." diye konuştu.

Toplantıya, Çaldıran Kaymakamı Tekin Dündar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naci Akkaş, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, Van Valiliği Özel Kalem Müdürü Ekrem Tanış ve İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca katıldı.

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İRAN Mehmet Emin Bilmez sınır güvenliği toplantı Van

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