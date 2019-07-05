Türkiye-İran 54'üncü Alt Güvenlik Komite Toplantısı Hoy'da yapıldı

VAN, (DHA) - TÜRKİYE ve İran İslam Cumhuriyeti arasındaki Alt Güvenlik Komite Toplantısı'nın 54'üncüsü, İran'ın Hoy kentinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye adına Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlık yaptı.

Türkiye- İran 54'üncü Alt Güvenlik Komite Toplantısı'na, Türk heyetinden Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve beraberindeki Çaldıran Kaymakamı Tekin Dündar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naci Akkaş, 6'ncı Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, Van Valiliği Özel Kalem Müdürü Ekrem Tanış, İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca katıldı. Burada İran heyetine başkanlık eden Hoy Kenti Fermandarı Seyid Muhammed Abidi tarafından karşılanan Vali Bilmez ve heyeti, bir süre Abidi'nin makamında sohbet ettikten sonra toplantı salonuna geçti. Abidi, Türk heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, görüşmelerin hayırlı olmasını diledi. Vali Bilmez ise İran heyetine misafirperverliği için teşekkür etti.

Basın kapalı gerçekleştirilen toplantıda, başta terörle mücadele olmak üzere insan ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele ve sınır güvenliği konuları görüşüldü. Toplantının ardından açıklama yapan Vali Bilmez, İran heyeti ile 54'üncü görüşmeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Bilmez, "Yapılan görüşmeler karşılıklı iş birliği ve güven ortamını artırıyor. Toplantıda ortak sınırımızı ilgilendiren sorunlar gündeme getirildi ve eksikliklerin giderilmesi için bilgi alışverişinde bulunduk. Bu toplantılar karşılıklı bilgi alışverişinin yanında şehirlerimizi, kültürlerimizi ve birbirimizi tanıma imkanı sağlamaktadır. Bu vesile ile İran heyetine ve İran halkına gösterdikleri misafirperverlik için bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Hoy Kenti Fermandarı Seyid Muhammed Abidi ise toplantıda önemli kararlar aldıklarını belirterek, "Samimi ve dostane bir ortamda toplantı yapıldı. Başta Vali Mehmet Emin Bilmez olmak üzere toplantıya katılan heyete teşekkür ediyorum. Sınır güvenliğinin artırılması ve terörizme karşı mücadele, insan ve uyuşturucu kaçakçılığını önlemek için önemli karalar aldık. Bu arada her iki ülkenin sınırdaki vatandaşlarının ticareti için önemli olan bir Kapıköy- Razi Sınır Kapısı var. Bu büyük bir nimettir. Buradaki ticaretin geliştirilmesi için çalışmalar yapacağız. İnşallah her anlamda iş birliğimiz gelişerek devam edecek" diye konuştu.

​Karşılıklı olarak hediyelerin verilmesiyle son bulan toplantının ardından Türk heyeti, Van'a döndü.