HABER

Türkiye-İran 90. Alt Güvenlik Komite Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 20:54 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Süleyman Elban: - "Müşterek sınırlarımızın korunmasında göstermiş oldukları gayretli çalışmalarından dolayı iki taraf güvenlik görevlilerine teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum"

Türkiye ve İran arasında "Alt Güvenlik Komite Toplantısı"nın 90'ıncısı Ağrı'da yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Süleyman Elban başkanlığındaki Türkiye heyeti ile Maku Fermandarı Hüseyin Abbasi başkanlığındaki İran heyeti, 90. Alt Güvenlik Komite Toplantısı için bir araya geldi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda iki ülkenin müşterek sınırlarındaki güvenlik konuları görüşüldü.

Açıklamada toplantıda yaptığı konuşmaya yer verilen Elban, toplantının iki ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Elban, şunları kaydetti:

"Bugünkü toplantımızda alınacak kararların ile ülkelerimiz aleyhine faaliyet yürüten her türlü terör olayını en az seviyeye indirgeyeceğimiz temennisi ile şahsım ve heyet üyelerim adına, dost ve kardeş İran İslam Cumhuriyeti heyetini en içten dileklerimle selamlıyorum. Müşterek sınırlarımızın korunmasında göstermiş oldukları gayretli çalışmalarından dolayı iki taraf güvenlik görevlilerine teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

Toplantıya, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Türkiye Cumhuriyeti Urumiye Başkonsolos Osman Peşmen, Gürbulak Mülki İdare Amiri ve Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Ertuğrul Dön, Ağrı İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Iğdır İl Emniyet Müdür Hüseyin Güllüce, Gürbulak Gümrük Bölge Müdürü Kadri Karakuş ile İranlı mevkidaşları katıldı.

PARTNER Bacağından çıkanlar şoke etti! Bacağından çıkanlar şoke etti!
Feci kaza! Ölü ve yaralı varFeci kaza! Ölü ve yaralı var
Bahçelievler'de çocuğun balkondan düşme anı kameradaBahçelievler'de çocuğun balkondan düşme anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Ağrı Valisi Süleyman Elban Türkiye-İran 90. Alt Güvenlik Komite Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eskişehir'de feci kaza! Ölü ve yaralı var

Feci kaza! Ölü ve yaralı var

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

Son dakika: Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı

Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı

Panik anları! Alev alev yandı

Panik anları! Alev alev yandı

Son dakika: Yargıtay'dan Cumhuriyet kararı

Yargıtay'dan Cumhuriyet kararı

Annesi ve kız kardeşini rehin aldı! Korku dolu anlar

Annesi ve kız kardeşini rehin aldı! Korku dolu anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.